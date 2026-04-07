FC Barcelona – Atletico Madryt: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Starcia tych zespołów zawsze są gwarancją ogromnych emocji. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Spotify Camp Nou już w najbliższą środę, 8 kwietnia o godzinie 21:00.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona Atletico Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 kwietnia 2026 23:14

FC Barcelona – Atletico Madryt, typy i przewidywania

Przed nami hitowe starcie w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów, w którym FC Barcelona zmierzy się z Atletico Madryt. Drużyna Blaugrany w poprzedniej rundzie rozbiła Newcastle United (8:3 w dwumeczu), natomiast zespół Los Rojiblancos wyeliminował Tottenham Hotspur (7:5 w dwumeczu).

Co ciekawe, obie ekipy rywalizowały ze sobą także w ostatni weekend w La Lidze, gdy po golu Roberta Lewandowskiego kataloński gigant wygrał na wyjeździe 2:1. Spotkań między tymi klubami w ostatnim czasie więc nie brakuje, co tylko podgrzewa atmosferę przed kolejnym pojedynkiem.

Początek rywalizacji na Spotify Camp Nou już w najbliższą środę, 8 kwietnia o godzinie 21:00.

W tym meczu stawiam na wygraną Barcelony. Uważam, że drużyna Hansiego Flicka dysponuje większą liczbą argumentów niż zespół Diego Simeone. Mój typ: zwycięstwo Barcelony.

FC Barcelona – Atletico Madryt, sytuacja kadrowa

W Barcelonie nie zagrają Marc Bernal, Andreas Christensen, Frenkie de Jong oraz Raphinha, co stanowi spore osłabienie dla zespołu gospodarzy. Braki kadrowe mogą wpłynąć na dyspozycję ekipy Dumy Katalonii.

Z kolei w Atletico Madryt zabraknie Pablo Barriosa, Johnny’ego Cardoso, Jose Marii Gimeneza i Jana Oblaka, a to również znacząco ogranicza możliwości defensywne drużyny Diego Simeone.

FC Barcelona – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

Co ciekawe, w poprzedniej kolejce La Ligi obie ekipy zmierzyły się ze sobą – FC Barcelona pokonała Atletico Madryt 2:1 na Estadio Metropolitano. Wcześniej zespół Hansiego Flicka wygrał 1:0 z Rayo Vallecano, natomiast drużyna Diego Simeone przegrała 2:3 z Realem Madryt. Tak więc w ostatnich tygodniach w lepszej formie znajdują się barcelończycy, aniżeli madrytczycy.

FC Barcelona – Atletico Madryt, historia

Bezpośrednia rywalizacja Barcelony z Atletico Madryt w ostatnim czasie wyraźnie przemawia na korzyść ekipy Dumy Katalonii. W pięciu poprzednich spotkaniach zespół Blaugrany odniósł bowiem aż cztery zwycięstwa, a drużyna Los Rojiblancos wygrała tylko raz, przy braku remisów. To pokazuje, że aktualni mistrzowie Hiszpanii potrafią znaleźć sposób na podopiecznych Diego Simeone.

FC Barcelona – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem środowego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.60, typ na zwycięstwo Atletico Madryt to mniej więcej 4.90, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.65.

FC Barcelona Atletico Madryt 1.57 4.65 4.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 kwietnia 2026 23:14

FC Barcelona – Atletico Madryt, przewidywane składy

Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo – Eric Garcia, Pedri – Yamal, Fermin, Rashford – Lewandowski

Atletico: Oblak – Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Koke, Baena- Simeone, Griezmann, Lookman – Alvarez

FC Barcelona – Atletico Madryt, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online i tvpsport.pl. Początek rywalizacji na Spotify Camp Nou już w najbliższą środę, 8 kwietnia o godzinie 21:00.

