Avia Świdnik – Ruch Chorzów: typy, kursy, zapowiedź (25.09.2025)

Ruch Chorzów w jednym z pierwszych czwartkowych meczów I rundy STS Pucharu Polski zagra w roli gościa z Avią Świdnik. Sprawdź typy i kursy na mecz I rundy rozgrywek.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Sobeczko

Avia Świdnik – Ruch Chorzów: przewidywania

Ruch Chorzów i Avia Świdnik to drużyny rywalizujące na różnych poziomach rozgrywkowych. Gospodarze czwartkowego starcia zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli Betclic 3. Ligi, natomiast 14-krotny mistrz Polski plasuje się na piątej pozycji w klasyfikacji Betclic 1. Ligi. Tym samym to właśnie ekipa z Chorzowa jest postrzegana jako faworyt rywalizacji.

Drużyna ze Świdnika podejdzie do spotkania po dwóch meczach bez zwycięstwa. Ponadto w ostatnich dwóch spotkaniach u siebie doznała za każdym razem porażki. Niebiescy natomiast są na fali wznoszącej. W każdym z dwóch ostatnich meczów odnosili zwycięstwo.

W starciach z udziałem drużyny z Chorzowa ostatnio nie brakuje bramek, dlatego można rozważyć scenariusz z kilkoma trafieniami ze strony 14-krotnych mistrzów Polski. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Avia Świdnik – Ruch Chorzów: ostatnie wyniki

Patryk Małecki i spółka w ostatni weekend ulegli w derbach ze Świdniczanką Świdnik (2:3). Był to jednocześnie drugi z rzędu meczu Avii bez wygranej. W starciu z Chełmianką Chełm miał miejsce remis (1:1).

Drużyna dowodzona przez Waldemara Fornalika pokonała z kolei w poniedziałek Chrobry Głogów (2:1). Tym samym Ruch może pochwalić się dwoma z rzędu zwycięstwami (2:1). Wcześniej natomiast zaliczył dwa kolejne remisy, kolejno z Polonią Bytom (1:1) i Stalą Mielec (2:2).

Avia Świdnik – Ruch Chorzów: historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą kolejny raz w krajowym pucharze. W poprzedniej kampanii Avia grała z Ruchem w 1/16 finału. Chociaż postawiła się Niebieskim, to ostatecznie przegrała dwoma golami (1:3).

Avia Świdnik – Ruch Chorzów: kto awansuje?

Avia Świdnik – Ruch Chorzów: przewidywane składy

Zespół ze Świdnika przystąpi do potyczki najpewniej w swoim najmocniejszym zestawieniu. Jednocześnie siła drużyny opiera się na takich graczach jak Andrij Remenyuk czy Dominik Pisarek. W kadrze Avii są też tacy gracze jak Damian Zbozień czy Patryk Małecki. Chorzowska ekipa będzie z kolei osłabiona brakiem takich zawodników jak: Daniel Szczepan, Patryk Sikora, Przemysław Szymiński oraz Mo Mezghrani.

Avia: Sobieszczyk – Kursa, Rozmus, Dobrzyński, Kalinowski, Uliczny, Paluchowski, Marek, Popiołek, Małecki, Remenyuk

Ruch: Bielecki – Konczkowski, Leśniak-Paduch, Lukić, Preisler, Nono, Żurawski, Szwoch, Karasiński, Sobeczko, Bała.

Avia Świdnik – Ruch Chorzów: kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Ruchu kształtuje się na poziomie 1.75-1.80. Z kolei ewentualna wygrana Avii została oszacowana na 3.53-3.70. Najmniej prawdopodobny wariant związany jest z remisem, będącym po kursach 4.10-4.20.

Avia Świdnik – Ruch Chorzów: transmisja

Czwartkowe starcie nie będzie do obejrzenia w żadnej tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Avia Świdnik – Ruch Chorzów będzie dostępna tylko online. Spotkanie zacznie się o godzinie 14:00 i będzie można je obejrzeć na platformie You Tube na kanale Łączy nas piłka TV.

