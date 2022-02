Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Augsburga i Borussi Dortmund

W 24 kolejce Bundesligi Borussia Dortmund uda się do Augsburga, by tam powalczyć o trzecie z rzędu zwycięstwo w lidze. Gdy ostatni raz te dwie drużyny mierzyły się w Bundeslidze, nieznacznie lepsza okazała się Borussia, która wygrała na własnym stadionie 2:1. Co ciekawe wtedy Dortmundczycy również musieli radzić sobie bez kontuzjowanego Erlinga Haalanda.

Augsburg Borussia Dortmund 4.80 4.25 1.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lutego 2022 00:11 .

Augsburg – Borussia Dortmund, typy na mecz i przewidywania

Gospodarze w tym sezonie prezentują się wyjątkowo blado i zajmują dopiero 16 pozycję w Bundeslidze. Augsburg strzela mało bramek, za to dosyć sporo traci, co w parze skutkuje miejscem w strefie spadkowej. W ostatnich 10 meczach podopiecznych Markusa Weinzierla stać było jedynie na dwa zwycięstwa, co jest wynikiem dalekim od ideału.

Borussia po upokarzającej porażce w dwumeczu Ligi Europy z Rangersami będzie mogła w pełni skupić się na rodzimych rozgrywkach, w których radzi sobie całkiem nieźle. Piłkarze z Dortmundu zachwycają przede wszystkim w ofensywie – zespół strzela wiele bramek, nawet bez kontuzjowanego Erlinga Haalanda. Problem w tym, że wesoła gra w ataku skutkuje także dość beztroską postawą defensorów, którym często przydarzają się proste błędy. Tych było co niemiara we wspomnianych meczach przeciwko Rangersom, w których Borussia straciła aż sześć bramek. Nasz typ: 2. Drużyna Powyżej 1.5 gola.

Augsburg – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa

Trener Weinzierl w meczu z wiceliderem Bundesligi będzie musiał poradzić sobie bez kontuzjowanych Finnbogasona, Gumnego, Strobla, Winthera i Zeiqiriego. Jak widać zatem lista zawodników kontuzjowanych jest całkiem długa. Najbardziej odczuwalny może być brak Alfreda Finnbogasona, który na murawie ciężko pracuje w każdym meczu. Liczby doświadczonego Islandczyka w tym sezonie nie powalają, jednak z nim na boisku ofensywa Augsburga zwyczajnie wygląda lepiej.

W szeregach Borussi także wiele braków. Kontuzjowani są Akanji, Morey Bauza, Reyna, Schmelzer i Zagadou. Urazu wciąż nie wyleczył także Erling Haaland, który pozostaje poza grą już od blisko miesiąca. Problematyczne dla trenera Rose może być skonstruowanie linii obrony. Bez dwóch środkowych obrońców, na boisko najprawdopodobniej w ich miejsce posłani zostaną Hummels i Can. Ten drugi jest nominalnym pomocnikiem, jednak z przymusu wystawiony był w obronie już w meczu z Rangersami.

Augsburg – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

Augsburg zanotował tylko jedno zwycięstwo w ostatnich pięciu meczach w Bundeslidze. Było to zwycięstwo na własnym stadionie z Unionem Berlin. W pozostałych meczach piłkarze Weizierla zanotowali trzy porażki i jeden remis. Trudno myśleć o utrzymaniu z takimi wynikami.

Borussia poza rozgrywkami Ligi Europy radziła sobie w ostatnim czasie całkiem nieźle. wysokie wygrane z Borussią Moenchengladbach 6:0 i wyjazdowe z Unionem Berlin 3:0 tchnęły w piłkarzy wiarę, że walka o mistrzostwo Niemiec wciąż jest możliwa. To Borussia zawdzięcza znakomitej ofensywie – po Bayernie Monachium drugiej ex aequo z Bayerem Leverkusen.

Augsburg – Borussia Dortmund, historia

W ostatnich latach mimo różnicy klas tych zespołów, Augsburgowi udawało się sprawiać niespodzianki i wygrać na własnym stadionie z utytułowaną drużyną z Dortmundu. Większość pojedynków między tymi drużynami kończyła się jednak wysokimi zwycięstwami Dortmundczyków. Ostatni mecz podopieczni trenera Rose wygrali 2:1.

Augsburg – Borussia Dortmund, kursy

Wyraźnym faworytem niedzielnego spotkania jest Dortmund. Kursy na wygraną Borussi oscylują w granicach 1.78. Wygrała ona cztery z ostatnich pięciu meczów z Augsburgiem.

Augsburg – Borussia Dortmund, przewidywane składy

Augsburg: Gikiewicz – Framberger, Gouweleeuw, Oxford, Iago – Maier, Dorsch – Sarenren Bazee, Vargas – Niederlechner, Gregoritsch

Borussia Dortmund: Kobel – Wolf, Can, Hummels, Guerreiro – Dahoud – Brandt, Bellingham – Hazard, Moukoko, Malen

Augsburg – Borussia Dortmund, transmisja meczu

Transmisja meczu będzie dostępna 27 lutego na antenie Viaplay. Początek meczu zaplanowano na godzinę 17:30.