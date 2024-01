fot. Imago / Guillermo Martinez Na zdjęciu: Piłkarze Atletico Madryt

Atletico Madryt – Rayo Vallecano, typy na mecz i przewidywania

Atletico Madryt w tym sezonie rywalizuje przede wszystkim o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Aktualnie ekipa Diego Simeone jest na dobrej drodze do zrealizowania celu. W środowy wieczór stołeczny zespół powalczy o 15. zwycięstwo w tej kampanii. Na drodze Atletico stanie Rayo Vallecano, będące od dwóch meczów bez zwycięstwa. Najbliższy rywal madrytczyków przegrał w roli gościa z Los Colchoneros w czterech z pięciu ostatnich starć. To daje do myślenia. Ponadto w dziewięciu z ostatnich 10 meczów, w których Rayo grało w roli gościa, tylko jedna z drużyn strzeliła gola lub padł remis 0:0. Można zatem skusić się na tego typu rozwiązanie przy tworzeniu kuponu na środę. Typ: obie drużyny strzelą gola – NIE.

Atletico Madryt – Rayo Vallecano, sytuacja kadrowa

Trener gospodarzy nie będzie mógł skorzystać z usług czterech graczy. W tym gronie są: Vitolo, Thomas Lemar, Marcos Paulo i Cesar Azpilcueta. Z kolei u gości zabraknie tylko Alvaro Garcii.

Atletico Madryt – Rayo Vallecano, ostatnie wyniki

Stołeczna ekipa ostatnio kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Atletico przystąpi do środkowej batalii po wygranej z Valencią (2:0). Jednocześnie drużyna Diego Simeone może pochwalić się passą czterech z rzędu zwycięstw, licząc wszystkie rozgrywki.

Tymczasem ekipa z Estadio de Vallecas ma za sobą zremisowaną potyczkę z Realdem Sociedad (0:0). Wcześniej natomiast Rayo przegrało kolejno z Gironą (1:3) oraz Las Palmas (0:2). Ogólnie ekipa Francisco Vilcheza jest bez zwycięstwa od trzech spotkań.

Atletico Madryt – Rayo Vallecano, historia

W ostatnim starciu między obiema ekipami Atletico urządziło sobie rzeź niewiniątek z rywalami, wygrywając siedmioma golami (7:0). Ogólnie ekipa z Wanda Metropolitano wygrała w 12 razy, licząc ostatnie 15 spotkań. Rayo była górą po raz ostatni dawno temu, bo w lutym 2013 roku (2:1).

Atletico Madryt – Rayo Vallecano, kursy

Atletico Madryt – Rayo Vallecano, przewidywane składy

W szeregach gospodarzy o gole zadbać mają Antoine Griezmann oraz Alvaro Morata. Tymczasem w ekipie z Estadio de Vallecas napastnikami będą najpewniej Oscar Trejo oraz Sergio Perez.

Atletico Madryt Diego Simeone 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Rayo Vallecano Francisco Rodriguez Atletico Madryt Diego Simeone 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Rayo Vallecano Francisco Rodriguez Rezerwowi ▼ 1 Horatiu Moldovan 8 Saúl Ñíguez 9 Memphis Depay 10 Ángel Correa 18 Arthur Vermeeren 22 Mario Hermoso 23 Reinildo Mandava 25 Rodrigo Riquelme 31 Antonio Gomis 2 Andrei Florin Rațiu 4 Martín Pascual 9 Radamel Falcao 11 Randy Nteka 13 Dani Cárdenas 14 Kike Pérez 16 Khalid Abdul Mumin 18 Álvaro García Rivera 19 Jorge de Frutos 22 Raúl de Tomás Atletico Madryt Diego Simeone 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Rayo Vallecano Francisco Rodriguez Atletico Madryt Diego Simeone 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Rayo Vallecano Francisco Rodriguez Rezerwowi ▼ 1 Horatiu Moldovan 8 Saúl Ñíguez 9 Memphis Depay 10 Ángel Correa 18 Arthur Vermeeren 22 Mario Hermoso 23 Reinildo Mandava 25 Rodrigo Riquelme 31 Antonio Gomis 2 Andrei Florin Rațiu 4 Martín Pascual 9 Radamel Falcao 11 Randy Nteka 13 Dani Cárdenas 14 Kike Pérez 16 Khalid Abdul Mumin 18 Álvaro García Rivera 19 Jorge de Frutos 22 Raúl de Tomás

Atletico Madryt – Rayo Vallecano, typ kibiców

Atletico Madryt – Rayo Vallecano, transmisja meczu

Środowe spotkanie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Mecz będzie emitowany na antenie Eleven Sports 1 oraz na platformie Polsat Box Go i na stronie internetowej ElevenSports.pl. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00.

