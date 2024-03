Atletico Madryt – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (17.03.2024)

Imago / Matteo Gribaudi Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Atletico – FC Barcelona: typy bukmacherskie

Los Colchoneros sprawili niespodziankę w środku tygodnia i po rzutach karnych wyeliminowali Inter Mediolan z Ligi Mistrzów. Zwycięstwo z włoskim zespołem może być dla podopiecznych Diego Simeone punktem zwrotnym w tym sezonie. Atletico ostatnimi czasy dość mocno rozczarowywało, gubiąc punkty z rywalami niżej notowanymi. Awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów może zatem odmienić oblicze bieżącej kampanii. W zespole ze stolicy nie ma większych problemów zdrowotnych. Niedostępni są tylko Gimenez, Lemar oraz Vitolo.

FC Barcelona najprawdopodobniej nie obroni mistrzostwa Hiszpanii. Strata do Realu w tabeli ligowej wynosi 8 punktów i nic nie zapowiada tego, że pościg Dumy Katalonii może zakończyć się sukcesem. Mimo to w Katalonii wciąż wierzą, a mecz z Atletico będzie kluczowy dla dalszych rozstrzygnięć w lidze. Drużyna Roberta Lewandowskiego jest ostatnio w dobrej formie, przez co to na ich barkach spoczywać będzie ciężar faworytów tego meczu.

Atletico nie należy do drużyn, które preferują futbol ofensywny. Ich siłą jest żelazna defensywa i choć ostatnio obrona w zespole Simeone ma kilka dziur, to nie spodziewam się, aby była zmuszona do kapitulacji więcej niż dwa razy. To samo tyczy się ostatnio Barcelony, która również nie imponuje skutecznością. Aż 3 z ostatnich pięciu meczów kończyło się maksymalnie zdobyciem jednej bramki. Moim zdaniem w tym meczu wielu bramek nie zobaczymy. Zakładam, że maksymalnie padną dwa gole. Mój typ na mecz Atletico – Barcelona: poniżej 2.5 goli.

Atletico – FC Barcelona: ostatnie wyniki

Ostanie pięć meczów Atletico: Inter (2:1 k.3:2), Cadiz (0:2), Betis (2:1), Bilbao (0:3), Almeria (2:2)

Ostatnie pięć meczów Barcelony: Napoli (3:1), Mallorca (1:0), Bilbao (0:0), Getafe (4:0), Napoli (1:1)

Atletico – FC Barcelona: historia

W tym sezonie w ramach 15. kolejki obie ekipy zmierzyły się na Estadio Olimpico. Górą w meczu była FC Barcelona, która wygrała 1:0 z Atletico Madryt. W poprzednim sezonie rywalizacja obu zespołów również skończyła się zwycięstwem Blaugrany i takim samym wynikiem.

Atletico – FC Barcelona: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako minimalnego faworyta wskazują Atletico Madryt. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 2.45. Natomiast w przypadku Barcelony współczynnik wynosi 3.00. Remis oszacowano z kursem 3.70. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta u bukmachera STS przy rejestracji podając nasz kod GOAL możesz liczyć na zakład bez ryzyka do 100 zł na mecz Atletico – Barcelona.

Atletico – FC Barcelona: przewidywane składy

Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Atletico Madryt Diego Simeone 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Rezerwowi ▼ 1 Horatiu Moldovan 3 Cesar Azpilicueta 4 Gabriel Paulista 8 Saúl Ñíguez 9 Memphis Depay 10 Ángel Correa 14 Marcos Llorente 17 Rodrigo Riquelme 18 Arthur Vermeeren 23 Reinildo Mandava 30 Salim El Jebari 31 Antonio Gomis 5 Íñigo Martinez 13 Iñaki Peña 14 João Félix 18 Oriol Romeu 19 Vitor Roque 20 Sergi Roberto 30 Marc Casado 31 Diego Kochen 35 Unai Hernandez 38 Marc Guiu 39 Héctor Fort 41 Mikayil Faye

Atletico – FC Barcelona: transmisja meczu

Spotkanie odbędzie się 17 marca o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1.

