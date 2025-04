Atletico Madryt – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (01.04.2025)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Atletico – Barcelona: typy bukmacherskie

Faworytem meczu będzie FC Barcelona, co odzwierciedlają kursy oferowane przez wszystkich bukmacherów. Natomiast biorąc pod uwagę mecze bezpośrednie z Atletico Madryt, nic nie jest przesądzone. Ostatnie dwie rywalizacje to niesamowite zwroty akcji, ale też festiwal bramek. Dlatego w środę powinniśmy się nastawić na niezapomniane widowisko. W ostatnich pięciu meczach średnia goli wyniosła 4,2. Dlatego spodziewam się, że trzy gole to absolutne minimum w tym starciu. Mój typ: powyżej 2.5 goli.

Atletico – Barcelona: ostatnie wyniki

FC Barcelona od 20 meczów kontynuuje serię spotkań bez porażki. Ostatni raz podopieczni Hansiego Flicka przegrali w grudniu ubiegłego roku… z Atletico Madryt. “Blaugrana” przegrała wtedy przed własną publicznością (1:2), a od tego czasu odniosła aż 17 zwycięstw i 3 razy remisowała. Fantastyczna forma przełożyła się m.in. na awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, a także na 1. miejsce w tabeli La Liga. Po przerwie na mecze Eliminacji Mistrzostw Świata 2026 i Ligi Narodów rozegrali dwa mecze, w których zdobyli komplet punktów. W przeciągu 72 godzin pokonali na Estadio Olimpico Osasunę (3:0) i Gironę (4:1). Wcześniej pokonali w lidze także Atletico (4:2).

W obozie Atletico Madryt dzieje się ostatnio źle. W ostatnich pięciu meczach nie wygrali ani razu, remisując tylko raz i ponosząc aż cztery porażki. Najbardziej bolesna okazała się ta z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Choć po stu dwudziestu minutach prowadzili (1:0), to w konkursie rzutów karnych lepsi byli rywale. Ponadto gospodarze nadchodzącego meczu przegrali z Barceloną (2:4) i Getafe (1:2). W ostatniej kolejce niespodziewanie zgubili punkty z Espanyolem, remisując (1:1).

Atletico – Barcelona: historia

W trwającym sezonie Atletico i Barcelona mierzyły się ze sobą trzykrotnie, a bilans to jedno zwycięstwo każdej ze stron oraz remis. Najpierw w grudniu na Estadio Olimpico górą był zespół Diego Simeone, wygrywając (2:1). W lutym w pierwszym starciu w półfinale Pucharu Króla padł remis (4:4). Natomiast nie tak dawno, bo w połowie marca komplet punktów w lidze zgarnęła “Duma Katalonii”, pokonując rywali (4:2).

Warto zaznaczyć, że Atletico nie wygrało z Barceloną na własnym stadionie od 2021 roku. Ostatni raz ta sztuka udała im się w sezonie 2021/2022, gdy wygrali (2:0) po golach Luisa Suareza i Thomasa Lemara.

Atletico – Barcelona: kursy bukmacherskie

Pierwszy mecz obu drużyn zakończył się remisem (4:4). Przed rewanżem bukmacherzy w roli faworyta typują FC Barcelonę. Kurs na zwycięstwo “Blaugrany” oszacowano ze współczynnikiem ok. 2.32, zaś wygraną gospodarzy można dodać do kuponu z kursem ok. 2.87. Zdarzenie, że spotkanie zakończy się remisem, oszacowano ze współczynnikiem w granicach 3.65.

Atletico – Barcelona: kto wygra?

Atletico – Barcelona: przewidywane składy

Obaj szkoleniowcy na rewanżowe starcie w Pucharze Króla wystawią możliwie najmocniejsze jedenastki. W kadrze Atletico zabraknie Angela Correi. Argentyńczyk jest zawieszony za kartki. Niepewny natomiast jest występ Koke, który ostatnio zmagał się z urazem.

Po stronie gości na pewno nie zobaczymy Daniego Olmo. Hiszpan niedawno złapał kontuzję, która wyklucza go na ok. trzy tygodnie. Ponadto na boisku nie zobaczymy Marca Casado, Marca Bernala i Andreasa Christensena.

Atletico: Oblak – Llorente, Le Normand, Lenglet, Reinildo – Simeone, Gallagher, Barrios, Lino – Alvarez, Griezmann

Barcelona: Szczęsny – Kounde, Araujo, Martinez, Balde – Pedri, De Jong, Gavi – Raphinha, Lewandowski, Yamal

Atletico – Barcelona: transmisja meczu

Mecz Atletico Madryt – FC Barcelona odbędzie się w środę (2 kwietnia) o godzinie 21:30. Transmisja odbędzie się w telewizji na kanale TVP Sport oraz TVP 1. Ponadto starcie będzie dostępne w internecie na stronie sport.tvp.pl, a także w usłudze STS TV.

