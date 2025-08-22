Atletico Madryt – Elche CF: typy, kursy, zapowiedź (23.08.2025)

15:58, 22. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Atletico Madryt - Elche: typy i kursy na mecz 2. kolejki rozgrywek La Ligi. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (23 sierpnia) o godzinie 19:30.

Robin Le Normand
Robin Le Normand

Atletico – Elche, typy bukmacherskie

W najbliższą sobotę odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 2. kolejki rozgrywek La Ligi. A w nim Atletico Madryt przed własną publicznością podejmie Elche. Zarówno jedni jak i drudzy mają duże pole do poprawy względem ostatniego meczu. Przede wszystkim podopieczni Diego Simeone, którzy niespodziewanie przegrali swój mecz. Niemniej jednak nadchodząca rywalizacja na Wanda Metropolitano zapowiada się niezwykle interesująco.

Ja uważam, że ostatecznie obaj golkiperzy zakończą ten mecz bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

STS
2.55
obie drużyny strzelą gola – tak
Zagraj!
*Kursy z 21.08.2025 21:25 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Atletico – Elche, ostatnie wyniki

Atletico Madryt rozpoczęło sezon od niespodziewanej porażki (1:2 z Espanyolem Barcelona). Przed sezonem ekipa prowadzona przez Diego Simeone rozegrała dwa mecze sparingowe. Kończyły się one jednym zwycięstwem (2:0 z Newcastle United) oraz jedną porażką (0:1 z FC Porto).

Elche natomiast w pierwszej kolejce zanotowało remis (1:1 z Realem Betis). Goście sobotniego pojedynku mają za sobą intensywny okres przygotowawczy. Ostatnie dwa sparingi natomiast zakończyły się dwoma zwycięstwami (1:0 z Almerią oraz 1:0 z Hercules).

Atletico – Elche, historia

W ubiegłym sezonie doszło do jednego starcia między tymi zespołami. W rozgrywkach Pucharu Króla. Atletico Madryt wówczas okazało się lepsze, zwyciężając rezultatem 4:0. Wcześniejsze cztery rywalizacje tych drużyn kończyły się trzyma wygranymi Los Colchoneros i jednym triumfem Elche.

Atletico – Elche, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki jest Atletico Madryt. Jeśli rozważasz typ na wygraną Los Colchoneros, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.25. W przypadku zwycięstwa Elche natomiast sięga nawet 13.0.

Atletico Madryt
Elche
1.25
5.75
13.0
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 sierpnia 2025 22:04.

Atletico – Elche, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Atletico
  • remisem
  • wygraną Elche
  • wygraną Atletico
  • remisem
  • wygraną Elche

0 Votes

Atletico – Elche, przewidywane składy

Atletico – Elche, transmisja meczu

Spotkanie Atletico Madryt – Elche będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również drogą online na stronie internetowej elevensports.pl.

