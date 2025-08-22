Atletico Madryt – Elche CF: typy, kursy, zapowiedź (23.08.2025)

Atletico – Elche, typy bukmacherskie
W najbliższą sobotę odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 2. kolejki rozgrywek La Ligi. A w nim Atletico Madryt przed własną publicznością podejmie Elche. Zarówno jedni jak i drudzy mają duże pole do poprawy względem ostatniego meczu. Przede wszystkim podopieczni Diego Simeone, którzy niespodziewanie przegrali swój mecz. Niemniej jednak nadchodząca rywalizacja na Wanda Metropolitano zapowiada się niezwykle interesująco.
Ja uważam, że ostatecznie obaj golkiperzy zakończą ten mecz bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak
Atletico – Elche, ostatnie wyniki
Atletico Madryt rozpoczęło sezon od niespodziewanej porażki (1:2 z Espanyolem Barcelona). Przed sezonem ekipa prowadzona przez Diego Simeone rozegrała dwa mecze sparingowe. Kończyły się one jednym zwycięstwem (2:0 z Newcastle United) oraz jedną porażką (0:1 z FC Porto).
Elche natomiast w pierwszej kolejce zanotowało remis (1:1 z Realem Betis). Goście sobotniego pojedynku mają za sobą intensywny okres przygotowawczy. Ostatnie dwa sparingi natomiast zakończyły się dwoma zwycięstwami (1:0 z Almerią oraz 1:0 z Hercules).
Atletico – Elche, historia
W ubiegłym sezonie doszło do jednego starcia między tymi zespołami. W rozgrywkach Pucharu Króla. Atletico Madryt wówczas okazało się lepsze, zwyciężając rezultatem 4:0. Wcześniejsze cztery rywalizacje tych drużyn kończyły się trzyma wygranymi Los Colchoneros i jednym triumfem Elche.
Atletico – Elche, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki jest Atletico Madryt. Jeśli rozważasz typ na wygraną Los Colchoneros, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.25. W przypadku zwycięstwa Elche natomiast sięga nawet 13.0.
Atletico – Elche, kto wygra?
Atletico – Elche, przewidywane składy
|1Juan Musso
|4Conor Gallagher
|6Koke
|7Antoine Griezmann
|15Clement Lenglet
|16Nahuel Molina Lucero
|18Marc Pubill
|21Javi Galan
|22Giacomo Raspadori
|23Carlos Martin
|31Salvi Esquivel
|3Jairo Izquierdo
|4Bambo Diaby
|5John Donald Chetauya
|5Federico Redondo
|10Rafael Mir
|19Mourad El Ghezouani
|35Ali Houary
|50Alejandro Iturbe
|54Victor Chust
Atletico – Elche, transmisja meczu
Spotkanie Atletico Madryt – Elche będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również drogą online na stronie internetowej elevensports.pl.
