Atletico Madryt – Elche CF: typy, kursy, zapowiedź (23.08.2025)

Atletico Madryt - Elche: typy i kursy na mecz 2. kolejki rozgrywek La Ligi. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (23 sierpnia) o godzinie 19:30.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robin Le Normand

Atletico – Elche, typy bukmacherskie

W najbliższą sobotę odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 2. kolejki rozgrywek La Ligi. A w nim Atletico Madryt przed własną publicznością podejmie Elche. Zarówno jedni jak i drudzy mają duże pole do poprawy względem ostatniego meczu. Przede wszystkim podopieczni Diego Simeone, którzy niespodziewanie przegrali swój mecz. Niemniej jednak nadchodząca rywalizacja na Wanda Metropolitano zapowiada się niezwykle interesująco.

Ja uważam, że ostatecznie obaj golkiperzy zakończą ten mecz bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

STS 2.55 obie drużyny strzelą gola – tak Zagraj!

Atletico – Elche, ostatnie wyniki

Atletico Madryt rozpoczęło sezon od niespodziewanej porażki (1:2 z Espanyolem Barcelona). Przed sezonem ekipa prowadzona przez Diego Simeone rozegrała dwa mecze sparingowe. Kończyły się one jednym zwycięstwem (2:0 z Newcastle United) oraz jedną porażką (0:1 z FC Porto).

Elche natomiast w pierwszej kolejce zanotowało remis (1:1 z Realem Betis). Goście sobotniego pojedynku mają za sobą intensywny okres przygotowawczy. Ostatnie dwa sparingi natomiast zakończyły się dwoma zwycięstwami (1:0 z Almerią oraz 1:0 z Hercules).

Atletico – Elche, historia

W ubiegłym sezonie doszło do jednego starcia między tymi zespołami. W rozgrywkach Pucharu Króla. Atletico Madryt wówczas okazało się lepsze, zwyciężając rezultatem 4:0. Wcześniejsze cztery rywalizacje tych drużyn kończyły się trzyma wygranymi Los Colchoneros i jednym triumfem Elche.

Atletico – Elche, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki jest Atletico Madryt. Jeśli rozważasz typ na wygraną Los Colchoneros, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.25. W przypadku zwycięstwa Elche natomiast sięga nawet 13.0.

Atletico Madryt Elche 1.25 5.75 13.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 sierpnia 2025 22:04 .

Atletico – Elche, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Atletico

remisem

wygraną Elche wygraną Atletico

remisem

wygraną Elche 0 Votes

Atletico – Elche, przewidywane składy

Atletico Madryt Diego Simeone Elche Eder Sarabia Atletico Madryt Diego Simeone 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 13 Oblak 14 Llorente 24 Normand 17 Hancko 3 Ruggeri 20 Simeone 5 Johnny 8 Barrios 11 Almada 19 Alvarez 9 Sørloth 30 Mendoza 9 Rodríguez 20 Valera 51 Neto 8 Aguado 14 Febas 2 Petrot 6 Bigas 22 Affengruber 15 Nunez 13 Dituro 13 Oblak 14 Llorente 24 Normand 17 Hancko 3 Ruggeri 20 Simeone 5 Johnny 8 Barrios 11 Almada 19 Alvarez 9 Sørloth 30 Mendoza 9 Rodríguez 20 Valera 51 Neto 8 Aguado 14 Febas 2 Petrot 6 Bigas 22 Affengruber 15 Nunez 13 Dituro 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Elche Eder Sarabia Rezerwowi 1 Juan Musso 4 Conor Gallagher 6 Koke 7 Antoine Griezmann 15 Clement Lenglet 16 Nahuel Molina Lucero 18 Marc Pubill 21 Javi Galan 22 Giacomo Raspadori 23 Carlos Martin 31 Salvi Esquivel 3 Jairo Izquierdo 4 Bambo Diaby 5 John Donald Chetauya 5 Federico Redondo 10 Rafael Mir 19 Mourad El Ghezouani 35 Ali Houary 50 Alejandro Iturbe 54 Victor Chust

Atletico – Elche, transmisja meczu

Spotkanie Atletico Madryt – Elche będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również drogą online na stronie internetowej elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.