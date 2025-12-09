Athletic Bilbao – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (10.12.2025)

Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain: typy kursy na mecz 6. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w środę (10 grudnia) o godzinie 21:00.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Nuno Mendes

Athletic – PSG, typy bukmacherskie

W środowy wieczór zobaczymy w akcji Paris Saint-Germain. Tego dnia mistrzowie Francji zmierzą się na wyjeździe z Athletikiem Bilbao w ramach 6. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Paryżanie notują dobre wyniki, ale na przestrzeni sezonu zgubili formę. Wpływ miały na to oczywiście liczne kontuzje. Hiszpanie natomiast kompletnie nie mogą odnaleźć odpowiedniej dyspozycji, ale zamierzają przed własną publicznością postawić się obrońcom tytułu. Nadchodząca rywalizacja na San Mames zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że środowe starcie zakończy się finalnie triumfem gości. Mój typ: wygrana PSG

Athletic – PSG, ostatnie wyniki

Athletic Bilbao nie jest w dobrej formie. Gospodarze środowego pojedynku w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (2:0 z Levante oraz 1:0 z Atletico Madryt), zanotowali jeden remis (0:0 ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów), a także ponieśli dwie porażki (0:4 z FC Barceloną oraz 0:3 z Realem Madryt).

Paris Saint-Germain natomiast może się pochwalić lepszymi wynikami. W pięciu ostatnich spotkaniach paryżanie odnieśli cztery zwycięstwa (3:2 z Olympique Lyonem, 3:0 z Le Havre, 5:3 z Tottenhamem Hotspur w Lidze Mistrzów oraz 5:0 z Rennes), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z AS Monaco).

Athletic – PSG, historia

Dotychczas Athletic Bilbao oraz Paris Saint-Germain skrzyżowali ze sobą rękawice tylko dwukrotnie. Miało to miejsce w 2011 roku, kiedy drużyny rywalizowały w Lidze Europy. Pierwszy mecz zakończył się triumfem Hiszpanów 2:0, natomiast w rewanżu lepsi okazali się paryżanie, którzy wygrali wynikiem 4:2.

Athletic – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną paryżan, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.65. W przypadku zwycięstwa Athletiku Bilbao natomiast sięga nawet 5.00.

Athletic Club Paris Saint-Germain 5.00 3.80 1.65 Odds are subject to change. Last updated 9 grudnia 2025 17:44

Athletic – PSG, kto wygra?

Athletic – PSG, przewidywane składy

Athletic – PSG, transmisja meczu

Spotkanie Athletic Bilbao – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ 360. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Canal+ Online oraz STS TV.

