Athletic Club – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (16.09.2025)

Athletic – Arsenal, typy i przewidywania
Arsenal w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów dotarł do półfinału, gdzie uległ PSG, czyli późniejszemu triumfatorowi całych rozgrywek. Teraz zaczyna zmagania w fazie ligowej i liczy, że uda się jeszcze ten wynik poprawić. Na starcie zmagań Kanonierzy zmierzą się na wyjeździe z Athletic Club, więc czeka ich dość wymagające wyzwanie. Są uznawani za faworyta, ale nie należy lekceważyć przedstawiciela La Ligi, który dobrze wszedł w obecną kampanię. Mój typ – remis.
Athletic – Arsenal, ostatnie wyniki
Athletic Club zanotował bardzo dobry początek sezonu, zdobywając komplet punktów w pierwszych trzech meczach, ale ostatnia kolejka La Ligi nie była już udana. Przed własną publicznością przegrał z Deportivo Alaves 0-1, co z pewnością było pewną sensacją. Arsenal w swojej lidze również może pochwalić się dorobkiem w postaci dziewięciu „oczek” po czterech kolejkach. Kanonierzy polegli na Anfield, przegrywając 0-1 z Liverpoolem, a po przerwie reprezentacyjnej się zrehabilitowali, rozbijając Nottingham Forest 3-0.
Athletic – Arsenal, historia
Arsenal i Athletic Club nie mieli dotąd okazji, aby na siebie trafiać w meczach o stawkę. Przed startem tego sezonu obie ekipy zmierzyły się w ramach spotkania towarzyskiego, które zakończyło się zwycięstwem Kanonierów aż 3-0. Do siatki trafiali wówczas Bukayo Saka i Kai Havertz, którzy we wtorek na pewno nie zagrają.
Athletic – Arsenal, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy nie mają wątpliwości – wielkim faworytem tej rywalizacji jest Arsenal. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi raptem 1.90. W przypadku ewentualnej wygranej Athletic Club jest to natomiast 4.10. Kurs na remis wynosi z kolei 3.35.
Athletic – Arsenal, kto wygra?
Jakim wynikiem zakończy się mecz?
- Wygraną Athletic 0%
- Remisem 0%
- Wygraną Arsenalu 100%
1+ Votes
Athletic – Arsenal, przewidywane składy
Athletic – Arsenal, transmisja meczu
Wtorkowy mecz Athletic Club – Arsenal rozpocznie się o godzinie 18:45. Starcie Ligi Mistrzów można śledzić w telewizji na kanale CANAL+ Extra 2. Istnieje możliwość obejrzenia transmisji również w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.