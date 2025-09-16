Athletic Club – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (16.09.2025)

Athletic Club - Arsenal, typy na wtorkowy mecz Ligi Mistrzów. Kanonierzy mają przed sobą trudne wyzwanie, choć są faworytem. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Athletic – Arsenal, typy i przewidywania

Arsenal w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów dotarł do półfinału, gdzie uległ PSG, czyli późniejszemu triumfatorowi całych rozgrywek. Teraz zaczyna zmagania w fazie ligowej i liczy, że uda się jeszcze ten wynik poprawić. Na starcie zmagań Kanonierzy zmierzą się na wyjeździe z Athletic Club, więc czeka ich dość wymagające wyzwanie. Są uznawani za faworyta, ale nie należy lekceważyć przedstawiciela La Ligi, który dobrze wszedł w obecną kampanię. Mój typ – remis.

Athletic – Arsenal, ostatnie wyniki

Athletic Club zanotował bardzo dobry początek sezonu, zdobywając komplet punktów w pierwszych trzech meczach, ale ostatnia kolejka La Ligi nie była już udana. Przed własną publicznością przegrał z Deportivo Alaves 0-1, co z pewnością było pewną sensacją. Arsenal w swojej lidze również może pochwalić się dorobkiem w postaci dziewięciu „oczek” po czterech kolejkach. Kanonierzy polegli na Anfield, przegrywając 0-1 z Liverpoolem, a po przerwie reprezentacyjnej się zrehabilitowali, rozbijając Nottingham Forest 3-0.

Athletic – Arsenal, historia

Arsenal i Athletic Club nie mieli dotąd okazji, aby na siebie trafiać w meczach o stawkę. Przed startem tego sezonu obie ekipy zmierzyły się w ramach spotkania towarzyskiego, które zakończyło się zwycięstwem Kanonierów aż 3-0. Do siatki trafiali wówczas Bukayo Saka i Kai Havertz, którzy we wtorek na pewno nie zagrają.

Athletic – Arsenal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości – wielkim faworytem tej rywalizacji jest Arsenal. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi raptem 1.90. W przypadku ewentualnej wygranej Athletic Club jest to natomiast 4.10. Kurs na remis wynosi z kolei 3.35.

Athletic Club Arsenal Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 września 2025 09:57 .

Athletic – Arsenal, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Athletic

Remisem

Wygraną Arsenalu Wygraną Athletic 0%

Remisem 0%

Wygraną Arsenalu 100% 1+ Votes

Athletic – Arsenal, przewidywane składy

Athletic – Arsenal, transmisja meczu

Wtorkowy mecz Athletic Club – Arsenal rozpocznie się o godzinie 18:45. Starcie Ligi Mistrzów można śledzić w telewizji na kanale CANAL+ Extra 2. Istnieje możliwość obejrzenia transmisji również w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.