Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (25.02.2026)

Atalanta Bergamo podejmie Borussię Dortmund w rewanżowym spotkaniu fazy play-off Ligi Mistrzów. Mecz zostanie rozegrany w środę (25 lutego) o godz. 18:45. Po pierwszym starciu bliżej awansu do 1/8 finału są piłkarze BVB.

Atalanta – Borussia: typy bukmacherskie

Atalanta Bergamo podejmie Borussię Dortmund w rewanżowym meczu fazy play-off Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu rozegranym w ubiegłym tygodniu piłkarze BVB wygrali (2:0), a bramki zdobyli Serhou Guirassy oraz Maximilian Beier. Szczególną uwagę warto zwrócić na formę gwinejskiego napastnika, który w pięciu ostatnich potyczkach strzelił aż sześć goli.

Teraz niemiecki gigant chce przypieczętować awans do 1/8 finału, ale trudno spodziewać się, by skupił się wyłącznie na defensywie. Gospodarze z pewnością spróbują wykorzystać atut własnego boiska i odrobić straty. Ważną postacią zespołu pozostaje Nicola Zalewski, który w miniony weekend zaliczył asystę w meczu przeciwko SSC Napoli w Serie A. Moim zdaniem Atalanta wygra u siebie i powalczy o odrobienie strat. Mój typ: zwycięstwo Atalanty Bergamo.

Atalanta – Borussia: ostatnie wyniki

Gole Mario Pasalicia i Lazara Samardzicia zapewniły zwycięstwo Atalanty nad Napoli (2:1) w hicie kolejki Serie A. Zespół prowadzony przez Raffaele Palladino zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli. W ubiegły weekend drużyna z Bergamo przegrała jednak na Signal Iduna Park z Borussią Dortmund (0:2). Wcześniej Atalanta notowała dobre wyniki – pokonała Lazio Rzym (2:0), US Cremonese (2:1), a w Pucharze Włoch wyeliminowała Juventus Turyn.

Z kolei piłkarze Borussii w hicie 23. kolejki 1. Bundesligi zremisowali z RB Lipsk (2:2) na Red Bull Arenie. Gościom cenny punkt zapewnił gol Fabio Silva w 95. minucie. Wcześniej Borussia była w dobrej formie – wygrała z Atalantą (2:0), FSV Mainz 05 (4:0), VfL Wolfsburg (2:1) oraz FC Heidenheim (3:2).

Atalanta – Borussia: historia

Przed tygodniem Borussia pokonała Atalantę (2:0) na własnym stadionie i jest o krok od awansu do kolejnej fazy rozgrywek. Obie drużyny rywalizowały ze sobą także w 1/16 finału Ligi Europy w sezonie 2017/18, a wówczas w dwumeczu lepsi okazali się zawodnicy BVB. Teraz historia może powtórzyć się w tym roku.

Atalanta – Borussia: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem do wygrania meczu w regulaminowym czasie gry w Bergamo jest Atalanta. Kurs na zwycięstwo Atalanty wynosi około 2.10, zaś triumf zawodników Borussii Dortmund oscyluje wokół kursu 3.25.

Atalanta Remis Borussia Dortmund 2.15 3.75 3.10 2.15 3.75 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lutego 2026 06:08

Atalanta – Borussia: przewidywane składy

Atalanta Bergamo: Carnesecchi – Scalvini, Hien, Djimsiti – Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta, Zalewski, Bernasconi – Krstović

Borussia Dortmund: Kobel – Ryerson, Anton, Bensebaini – Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson – Beier, Guirassy, Brandt

Atalanta – Borussia: sonda

Atalanta – Borussia: transmisja meczu

Mecz Atalanty Bergamo z Borussią Dortmund w ramach spotkania rewanżowego fazy play-off Ligi Mistrzów odbędzie się w środę (25 lutego) o godzinie 18:45. Starcie na New Balance Arenie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 2 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

