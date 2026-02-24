Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (25.02.2026)

Atalanta – Borussia: typy bukmacherskie
Atalanta Bergamo podejmie Borussię Dortmund w rewanżowym meczu fazy play-off Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu rozegranym w ubiegłym tygodniu piłkarze BVB wygrali (2:0), a bramki zdobyli Serhou Guirassy oraz Maximilian Beier. Szczególną uwagę warto zwrócić na formę gwinejskiego napastnika, który w pięciu ostatnich potyczkach strzelił aż sześć goli.
Teraz niemiecki gigant chce przypieczętować awans do 1/8 finału, ale trudno spodziewać się, by skupił się wyłącznie na defensywie. Gospodarze z pewnością spróbują wykorzystać atut własnego boiska i odrobić straty. Ważną postacią zespołu pozostaje Nicola Zalewski, który w miniony weekend zaliczył asystę w meczu przeciwko SSC Napoli w Serie A. Moim zdaniem Atalanta wygra u siebie i powalczy o odrobienie strat. Mój typ: zwycięstwo Atalanty Bergamo.
Atalanta – Borussia: ostatnie wyniki
Gole Mario Pasalicia i Lazara Samardzicia zapewniły zwycięstwo Atalanty nad Napoli (2:1) w hicie kolejki Serie A. Zespół prowadzony przez Raffaele Palladino zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli. W ubiegły weekend drużyna z Bergamo przegrała jednak na Signal Iduna Park z Borussią Dortmund (0:2). Wcześniej Atalanta notowała dobre wyniki – pokonała Lazio Rzym (2:0), US Cremonese (2:1), a w Pucharze Włoch wyeliminowała Juventus Turyn.
Z kolei piłkarze Borussii w hicie 23. kolejki 1. Bundesligi zremisowali z RB Lipsk (2:2) na Red Bull Arenie. Gościom cenny punkt zapewnił gol Fabio Silva w 95. minucie. Wcześniej Borussia była w dobrej formie – wygrała z Atalantą (2:0), FSV Mainz 05 (4:0), VfL Wolfsburg (2:1) oraz FC Heidenheim (3:2).
Atalanta – Borussia: historia
Przed tygodniem Borussia pokonała Atalantę (2:0) na własnym stadionie i jest o krok od awansu do kolejnej fazy rozgrywek. Obie drużyny rywalizowały ze sobą także w 1/16 finału Ligi Europy w sezonie 2017/18, a wówczas w dwumeczu lepsi okazali się zawodnicy BVB. Teraz historia może powtórzyć się w tym roku.
Atalanta – Borussia: kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów faworytem do wygrania meczu w regulaminowym czasie gry w Bergamo jest Atalanta. Kurs na zwycięstwo Atalanty wynosi około 2.10, zaś triumf zawodników Borussii Dortmund oscyluje wokół kursu 3.25.
Atalanta – Borussia: przewidywane składy
Atalanta Bergamo: Carnesecchi – Scalvini, Hien, Djimsiti – Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta, Zalewski, Bernasconi – Krstović
Borussia Dortmund: Kobel – Ryerson, Anton, Bensebaini – Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson – Beier, Guirassy, Brandt
Atalanta – Borussia: sonda
Kto awansuje do 1/8 finału Ligi Mistrzów?
- Atalanta Bergamo
- Borussia Dortmund
Atalanta – Borussia: transmisja meczu
Mecz Atalanty Bergamo z Borussią Dortmund w ramach spotkania rewanżowego fazy play-off Ligi Mistrzów odbędzie się w środę (25 lutego) o godzinie 18:45. Starcie na New Balance Arenie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 2 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.
