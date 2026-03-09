Atalanta Bergamo – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (10.03.2026)

marco iacobucci / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Atalanta Bayern Monachium Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 marca 2026 04:10

Atalanta – Bayern: typy bukmacherskie

Atalanta Bergamo podejmie Bayern Monachium w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Włosi awansowali do tej fazy rozgrywek po niezwykle widowiskowym dwumeczu z Borussią Dortmund. Bramkę na wagę awansu zdobył Lazar Samardzić, który w 98. minucie wykorzystał rzut karny.

Trener Raffaele Palladino zdaje sobie sprawę, że jego zespół nie może pozwolić sobie na niekorzystny wynik w pierwszym spotkaniu. Bawarczycy są bowiem niezwykle groźni na własnym stadionie. Piłkarze Vincenta Kompany’ego w fazie ligowej Ligi Mistrzów ponieśli tylko jedną porażkę i zajęli drugie miejsce w tabeli. Monachijczycy w ośmiu ostatnich meczach we wszystkich rozgrywkach zdobywali co najmniej dwie bramki. Pod znakiem zapytania stoi jednak występ Harry’ego Kane’a, który przed weekendem doznał kontuzji łydki. Uważam, że włoska drużyna będzie bardzo zdeterminowana i zdoła wywalczyć remis z niemieckim gigantem. Mój typ: remis.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Atalanta – Bayern: ostatnie wyniki

Piłkarze Atalanty w minioną sobotę zremisowali u siebie z Udinese Calcio (2:2). Drużyna Palladino przegrywała już różnicą dwóch bramek, jednak w końcówce spotkania zdołała odrobić straty i wywalczyć jeden punkt. Jedną z asyst w tym meczu zanotował Nicola Zalewski. Wcześniej zremisowała także z Lazio Rzym (2:2) w pierwszym meczu półfinału Pucharu Włoch. Początek marca nie był jednak dla zespołu z Bergamo idealny. W Serie A przegrał z Sassuolo (1:2). Warto przypomnieć, że w ostatnich tygodniach włoska drużyna potrafiła także pokazać swoją siłę, wysoko pokonując Borussię Dortmund (4:1) w LM i Napoli (2:1) w lidze.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Bayernu, który imponuje formą w niemieckich rozgrywkach. W ostatniej kolejce 1. Bundesligi Bawarczycy rozbili Borussię Monchengladbach (4:1). W Der Klassikerze pokonali Borussię Dortmund (3:2), a wcześniej wygrali również z Eintrachtem Frankfurt (3:2) oraz Werderem Brema (3:0). Zespół Vincenta Kompany’ego awansował także do półfinału Pucharu Niemiec po zwycięstwie nad RB Lipsk (2:0).

Atalanta – Bayern: historia

To spotkanie będzie pierwszym w historii europejskich rozgrywek pomiędzy tymi drużynami. Jednak w pamięci kibiców Atalanty z pewnością pozostaje efektowne zwycięstwo nad BVB (4:1). Na gorącym terenie Signal Iduna Park zespół z Bergamo musiał uznać wyższość Borussii, przegrywając (0:2).

Atalanta – Bayern: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, to piłkarze Bayernu są wskazywani na faworytów w meczu rozgrywanym w Bergamo. Jeśli uważasz, że zwycięstwo odniosą monachijczycy, kurs wynosi około 1.63. Wygrana Atalanty została wyceniona w okolicach 4.50, zaś remis można obstawić z kursem mniej więcej 4.60.

Atalanta Remis Bayern Monachium 4.50 4.60 1.63 4.50 4.60 1.63 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 marca 2026 04:10

Atalanta – Bayern: przewidywane składy

Atalanta Bergamo: Carnesecchi – Kossounou, Hien, Kolasinac – Bellanova, De Roon, Pasalić, Bernasconi, Samardzić, Zalewski – Scamacca

Bayern Monachium: Urbig – Stanisić, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Goretzka – Olise, Musiala, Diaz – Jackson

Atalanta – Bayern: sonda

Kto wygra pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów? Atalanta Bergamo

Będzie remis

Bayern Monachium Atalanta Bergamo

Będzie remis

Bayern Monachium 0 Votes

Atalanta – Bayern: transmisja meczu

Mecz Atalanta Bergamo – Bayern Monachium w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek (10 marca) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna na antenie CANAL+ 360 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.