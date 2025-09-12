Arsenal – Nottingham Forest: typy, kursy, zapowiedź (13.09.2025)

Arsenal - Nottingham Forest, typy na sobotni mecz Premier League. W debiucie Ange Postecoglou będzie musiał przeciwstawić się Kanonierom. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. News Images LTD Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal – Nottingham, typy i przewidywania

Arsenal po przerwie reprezentacyjnej wraca do zmagań w Premier League. W sobotę podejmie przed własną publicznością Nottingham Forest. To starcie z kategorii tych koniecznych do wygrania, choć na spacerek się nie zapowiada. W szeregach najbliższego rywala Kanonierów doszło niedawno do trzęsienia ziemi, gdyż pracę stracił Nuno Espirito Santo. Wyjazd na Emirates Stadium będzie debiutem dla Ange Postecoglou w roli nowego szkoleniowca Nottingham Forest. Stanowi to sporą niewiadomą, ale oczywiście na papierze zespół Arsenalu jest znacznie bardziej jakościowy i powinien sobie poradzić. Mój typ – wygrana Arsenalu.

Arsenal – Nottingham, ostatnie wyniki

Arsenal rozpoczął ligowy sezon od dwóch zwycięstw – na inaugurację ograł na Old Trafford Manchester United (1-0), a tydzień później rozbił przed własną publicznością Leeds United (5-0). Już w trzeciej kolejce doszło na Anfield do hitowego starcia dwóch najlepszych ekip poprzedniej kampanii. Rola gospodarza pomogła Liverpoolowi, który ograł Kanonierów 1-0. Z dorobkiem sześciu punktów po trzech spotkaniach zespół Mikela Artety zajmuje trzecie miejsce w tabeli, ustępując jedynie Liverpoolowi oraz Chelsea.

Nottingham Forest również wystartowało z przytupem, notując cztery punkty w dwóch pierwszych kolejkach. Przed przerwą reprezentacyjną przydarzył się jednak mocny blamaż, gdyż na własnym terenie Nottingham Forest uległo West Hamowi aż 0-3. Był to ostatni mecz Nuno Espirito Santo w roli szkoleniowca tej ekipy. Zastąpił go Ange Postecoglou.

Arsenal – Nottingham, historia

Arsenal w minionym sezonie rozbił Nottingham Forest na Emirates Stadium aż 3-0, ale w rewanżu na wyjeździe miał już duży problem. Ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Po raz ostatni Nottingham Forest zdołało ograć Kanonierów w maju 2023 roku, kiedy to padł wynik 1-0.

Arsenal – Nottingham, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jasno wskazują faworyta sobotniego meczu. Jest nim Arsenal, a kurs na wygraną gospodarzy wynosi zaledwie 1.39. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Nottingham Forest jest to natomiast aż 8.65. Kurs na remis wynosi z kolei 5.35.

Arsenal Nottingham Forest Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 września 2025 14:31 .

Arsenal – Nottingham, kto wygra?

Arsenal – Nottingham, transmisja meczu

Sobotni mecz 4. kolejki Premier League pomiędzy Arsenalem a Nottingham Forest rozpocznie się o godzinie 13:30. Telewizyjna transmisja starcia na Emirates Stadium będzie dostępna na kanale CANAL+ Extra 1. Istnieje możliwość śledzenia go także w internecie dzięki usłudze CANAL+ online.

