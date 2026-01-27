Arsenal FC – Kairat Ałmaty: typy, kursy, zapowiedź (28.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Eberechi Eze

Arsenal – Kairat: typy bukmacherskie

W 8. kolejce Ligi Mistrzów możemy być świadkami historycznego zdarzenia. Arsenal w przypadku zwycięstwa z Kairatem, zostałbym pierwszym zespołem, który skończyłby fazę ligową z kompletem ośmiu zwycięstw. Rok temu szansę na to miał Liverpool. The Reds przegrali jednak 2:3. Mikel Arteta i spółka mają znacznie łatwiejszego przeciwnika w postaci mistrza Kazachstanu. Szansa na historyczny wyczyn jest zatem spora. Jak przebiegnie środowa potyczka? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Arsenal – Kairat: ostatnie wyniki

Arsenal rozczarował swoich kibiców w dwóch ostatnich meczach Premier League. Kanonierzy nie zdołali ani razu pokonać bramkarza Nottingham Forest, co kosztowało ich utratę punktów i tylko remis 0:0. Londyńczycy do siatki trafili natomiast przeciwko Manchesterowi United. Mimo zdobycia dwóch bramek, ze zwycięstwa 3:2 na Emirates Stadium cieszył się zespół Czerwonych Diabłów.

Kairat zakończył grę w rozgrywkach ligowych pod koniec października. W swoim ostatnim meczu zespół z Ałmat zremisował u siebie 1:1 z Astaną. Wyprzedzenie tej drużyny o dwa punkty pozwoliło Kairatowi cieszyć się z mistrzostwa Kazachstanu. Piłkarze Kairatu kilka dni temu grali natomiast w Lidze Mistrzów z Club Brugge, z którym przegrali u siebie 1:4.

Arsenal – Kairat: historia

Kluby te nie grały ze sobą ani razu, więc ich środowa potyczka będzie pierwszą w historii.

Arsenal – Kairat: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy faworyta w środowej rywalizacji upatrują w Arsenalu, którego zwycięstwo wyceniono współczynnikiem 1.04. Jeżeli uważasz, że Kairat sprawi sensację i wygra w Londynie, takie zdarzenie możesz obstawić nawet po kursie 55.00. Sam remis byłby ogromnym zaskoczeniem, stąd współczynniki na poziomie 12.30-21.00.

Arsenal – Kairat: kto wygra?

Arsenal – Kairat: przewidywane składy

Arsenal: Kepa; White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly; Odegaard, Norgaard, Eze; Madueke, Gyokeres, Martinelli

Kairat: Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Sadybekov, Glazer; Mrynskiy, Jorginho, Gromyco; Edmilson

Arsenal – Kairat: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Kairat odbędzie się w środę (28 stycznia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 10. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

