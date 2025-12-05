Arka Gdynia – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (06.12.2025)

Arka – Motor: typy bukmacherskie
Arka Gdynia podejmie Motor Lublin w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Żółto-Niebiescy zajmują obecnie 15. miejsce w tabeli i mają zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. Drużyna Dawida Szwargi przegrała trzy z czterech ostatnich spotkań, przez co presja rywali zaczyna być coraz bardziej odczuwalna. W miniony weekend gdynianie ponieśli pierwszą domową porażkę w sezonie, ulegając Rakowowi Częstochowa.
Tymczasem Motor plasuje się na 13. pozycji i notuje wyraźny wzrost formy. W pięciu ostatnich meczach lublinianie zdobyli dziewięć punktów, a z ostatniego wyjazdu przywieźli komplet oczek po zwycięstwie nad Cracovią. Zespół Mateusza Stolarskiego prezentuje się coraz solidniej i będzie chciał podtrzymać dobrą passę.
W sobotnim starciu stawką dla Arki będzie nie tylko przełamanie serii dwóch kolejnych porażek, ale także oddalenie widma spadku. Gdynianie liczą, że przed własną publicznością odzyskają pewność siebie i sięgną po pełną pulę. Mój typ: wygrana Arki Gdynia.
Arka – Motor: ostatnie wyniki
Żółto-Niebiescy w miniony weekend ponieśli dotkliwą porażkę na własnym stadionie, ulegając Rakowowi Częstochowa (1:4). Arka kończyła to spotkanie w osłabieniu po czerwonej kartce dla Dominicka Zatora. Wcześniej gdynianie przegrali z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (0:2), sensacyjnie pokonali Lecha Poznań (3:1), wysoko ulegli Górnikowi Zabrze (1:5). Dodatkowo odpadli z Pucharu Polski, również przegrywając z Górnikiem (1:2).
Motor w poprzedniej kolejce sprawił niespodziankę, urywając punkty Legii Warszawa w domowym meczu zakończonym remisem (1:1). Gospodarze objęli prowadzenie po trafieniu Karola Czubaka, jednak chwilę później wyrównał Rafał Augustyniak. Wcześniejsze wyniki lublinian pokazują stabilną formę – zwycięstwo nad Cracovią (2:1), remisy z Wisłą Płock (1:1) i Lechem Poznań (2:2) oraz pewna wygrana z Widzewem Łódź (3:0).
Arka – Motor: historia
We wrześniu Arka i Motor zmierzyły się w 1/32 finału Pucharu Polski. W spotkaniu rozegranym w Gdyni lepsi okazali się gospodarze, wygrywając (1:0) po bramce Kamila Jakubczyka. Z kolei na inaugurację sezonu ligowego Motor pokonał Żółto-Niebieskich (1:0). Decydujące trafienie zanotował Mbaye Ndiaye, który od początku października przechodzi rehabilitację po kontuzji stawu skokowego. W czerwcu zeszłego roku w finale baraży o Ekstraklasy wygrali lublinianie.
Arka – Motor: kursy bukmacherskie
Faworytami meczu rozgrywanego w Trójmieście są piłkarze Motoru Lublin. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs wynosi około 2.50. Z kolei zwycięstwo Arki Gdynia zostało wycenione na poziomie około 2.95.
Arka – Motor: przewidywane składy
|1Jedrzej Grobelny
|6Luis Perea
|7Szymon Sobczak
|10Aurelien Nguiamba
|11Dawid Kocyla
|14Hide Vitalucci
|17Marcel Predenkiewicz
|21Patryk Szysz
|22Diego Percan
|23Kike Hermoso
|27João Oliveira
|33Dawid Abramowicz
|2Paskal Meyer
|8Mathieu Scalet
|10Kacper Karasek
|16Franciszek Lewandowski
|17Filip Wójcik
|18Arkadiusz Najemski
|19Bradly van Hoeven
|21Jakub Labojko
|23Florian Haxha
|33Gasper Tratnik
|42Bright Ede
|47Krystian Palacz
Arka – Motor: transmisja meczu
Mecz Arka Gdynia – Motor Lublin w 18. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę (6 grudnia) o godzinie 12:15. Spotkanie będzie można śledzić na antenie CANAL+ Sport 3 oraz serwisie streamingowym CANAL+ online.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
