Arka Gdynia – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (06.12.2025)

Arka Gdynia podejmie Motor Lublin w meczu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w sobotę, 6 grudnia, o godz. 12:15. Obie drużyny chcą odbić się od dolnych rejonów tabeli.

PressFocus Na zdjęciu: Michał Marcjanik

Arka – Motor: typy bukmacherskie

Arka Gdynia podejmie Motor Lublin w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Żółto-Niebiescy zajmują obecnie 15. miejsce w tabeli i mają zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. Drużyna Dawida Szwargi przegrała trzy z czterech ostatnich spotkań, przez co presja rywali zaczyna być coraz bardziej odczuwalna. W miniony weekend gdynianie ponieśli pierwszą domową porażkę w sezonie, ulegając Rakowowi Częstochowa.

Tymczasem Motor plasuje się na 13. pozycji i notuje wyraźny wzrost formy. W pięciu ostatnich meczach lublinianie zdobyli dziewięć punktów, a z ostatniego wyjazdu przywieźli komplet oczek po zwycięstwie nad Cracovią. Zespół Mateusza Stolarskiego prezentuje się coraz solidniej i będzie chciał podtrzymać dobrą passę.

W sobotnim starciu stawką dla Arki będzie nie tylko przełamanie serii dwóch kolejnych porażek, ale także oddalenie widma spadku. Gdynianie liczą, że przed własną publicznością odzyskają pewność siebie i sięgną po pełną pulę. Mój typ: wygrana Arki Gdynia.

Arka – Motor: ostatnie wyniki

Żółto-Niebiescy w miniony weekend ponieśli dotkliwą porażkę na własnym stadionie, ulegając Rakowowi Częstochowa (1:4). Arka kończyła to spotkanie w osłabieniu po czerwonej kartce dla Dominicka Zatora. Wcześniej gdynianie przegrali z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (0:2), sensacyjnie pokonali Lecha Poznań (3:1), wysoko ulegli Górnikowi Zabrze (1:5). Dodatkowo odpadli z Pucharu Polski, również przegrywając z Górnikiem (1:2).

Motor w poprzedniej kolejce sprawił niespodziankę, urywając punkty Legii Warszawa w domowym meczu zakończonym remisem (1:1). Gospodarze objęli prowadzenie po trafieniu Karola Czubaka, jednak chwilę później wyrównał Rafał Augustyniak. Wcześniejsze wyniki lublinian pokazują stabilną formę – zwycięstwo nad Cracovią (2:1), remisy z Wisłą Płock (1:1) i Lechem Poznań (2:2) oraz pewna wygrana z Widzewem Łódź (3:0).

Arka – Motor: historia

We wrześniu Arka i Motor zmierzyły się w 1/32 finału Pucharu Polski. W spotkaniu rozegranym w Gdyni lepsi okazali się gospodarze, wygrywając (1:0) po bramce Kamila Jakubczyka. Z kolei na inaugurację sezonu ligowego Motor pokonał Żółto-Niebieskich (1:0). Decydujące trafienie zanotował Mbaye Ndiaye, który od początku października przechodzi rehabilitację po kontuzji stawu skokowego. W czerwcu zeszłego roku w finale baraży o Ekstraklasy wygrali lublinianie.

Arka – Motor: kursy bukmacherskie

Faworytami meczu rozgrywanego w Trójmieście są piłkarze Motoru Lublin. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs wynosi około 2.50. Z kolei zwycięstwo Arki Gdynia zostało wycenione na poziomie około 2.95.

Arka – Motor: przewidywane składy

Arka Gdynia Dawid Szwarga Motor Lublin Mateusz Stolarski Arka Gdynia Dawid Szwarga 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 77 Weglarz 18 Celestine 29 Marcjanik 94 Dawid 2 Navarro 8 Sidibe 35 Jakubczyk 9 Gaprindashvili 31 Rusyn 37 Kerk 99 Espiau 11 Ronaldo 77 Dadashov 26 Król 7 Rodrigues 6 Samper 68 Wolski 24 Luberecki 3 Matthys 39 Bartos 28 Stolarski 1 Brkic 77 Weglarz 18 Celestine 29 Marcjanik 94 Dawid 2 Navarro 8 Sidibe 35 Jakubczyk 9 Gaprindashvili 31 Rusyn 37 Kerk 99 Espiau 11 Ronaldo 77 Dadashov 26 Król 7 Rodrigues 6 Samper 68 Wolski 24 Luberecki 3 Matthys 39 Bartos 28 Stolarski 1 Brkic 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Motor Lublin Mateusz Stolarski Rezerwowi 1 Jedrzej Grobelny 6 Luis Perea 7 Szymon Sobczak 10 Aurelien Nguiamba 11 Dawid Kocyla 14 Hide Vitalucci 17 Marcel Predenkiewicz 21 Patryk Szysz 22 Diego Percan 23 Kike Hermoso 27 João Oliveira 33 Dawid Abramowicz 2 Paskal Meyer 8 Mathieu Scalet 10 Kacper Karasek 16 Franciszek Lewandowski 17 Filip Wójcik 18 Arkadiusz Najemski 19 Bradly van Hoeven 21 Jakub Labojko 23 Florian Haxha 33 Gasper Tratnik 42 Bright Ede 47 Krystian Palacz

Arka – Motor: transmisja meczu

Mecz Arka Gdynia – Motor Lublin w 18. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę (6 grudnia) o godzinie 12:15. Spotkanie będzie można śledzić na antenie CANAL+ Sport 3 oraz serwisie streamingowym CANAL+ online.

