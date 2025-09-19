Arka Gdynia – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (20.09.2025)

Arka – Korona: typy bukmacherskie
Arka Gdynia zmierzy się z Koroną Kielce w 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w sobotę, 20 września, o godzinie 14:45. Żółto-Czerwoni to bez wątpienia jedna z rewelacji obecnego sezonu. Podopieczni Jacka Zielińskiego zajmują wysokie czwarte miejsce w tabeli i tracą zaledwie dwa punkty do liderującej płockiej Wisły. Kielczanie imponują regularnością. Jako jedyni w lidze mogą pochwalić się serią sześciu spotkań bez porażki.
Tymczasem beniaminek, nie ma łatwego początku. Zespół Dawida Szwargi zgromadził dotychczas osiem punktów i zajmuje 14. miejsce. W dodatku przegrał trzy z ostatnich czterech spotkań. Atutem gdynian pozostaje jednak własny stadion. do tej pory Arka jest tam niepokonana.
To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie – z jednej strony Korona w świetnej formie, z drugiej Arka, która potrafi zaskoczyć u siebie. Spodziewam się wyrównanej rywalizacji, w której żadna z drużyn nie zaryzykuje wszystkiego, by nie stracić punktów. W mojej ocenie rywalizacja zakończy się podziałem punktów, który nie skrzywdzi żadnej ze stron. Mój typ: remis.
Arka – Korona: ostatnie wyniki
Gdynianie w poprzedniej kolejce musieli uznać wyższość Widzewa Łódź, przegrywając na wyjeździe (0:2). Już w 9. minucie gospodarze objęli prowadzenie, co ustawiło przebieg spotkania, a w doliczonym czasie wynik przypieczętował Samuel Akere. Wcześniej beniaminek sprawił dużą niespodziankę, pokonując Wisłę Płock (1:0) po trafieniu Hiszpana Edu Espiaua. Arka także za sobą porażkę w derbach Trójmiasta z Lechią Gdańsk (0:1) oraz z GKS-em Katowice (1:4), ale potrafili również ograć Pogoń Szczecin (2:1), co pokazuje, że u siebie potrafią być groźni.
Korona znajduje się w kapitalnej formie. Drużyna Jacka Zielińskiego w pięciu ostatnich meczach zdobyła aż 13 punktów. Kielczanie pokonali kolejno – Pogoń Szczecin (1:0), Bruk-Bet Termalikę (3:1), Motor Lublin (2:0). Jedynym zespołem, który zdołał im urwać punkty, był Lech Poznań. Spotkanie przy Bułgarskiej zakończyło się remisem (1:1).
Arka – Korona: historia
Arka i Korona wracają do bezpośredniej rywalizacji po trzech latach przerwy. Ostatni raz zespoły mierzyły się w sezonie 2021/22 na zapleczu Ekstraklasy. Wówczas w Kielcach górą byli gdynianie, którzy wygrali (2:1), natomiast mecz w Trójmieście zakończył się bezbramkowym remisem. Bilans ostatnich pięciu meczów przemawia na korzyść Żółto-Niebieskich, którzy wygrali aż trzy z nich. Z kolei Korona na ligowe zwycięstwo nad Arką czeka od 2019 roku.
Arka – Korona: kursy bukmacherskie
Spotkanie zapowiada się niezwykle wyrównanie, co widać również w kursach bukmacherskich. Typ na zwycięstwo Arki Gdynia wyceniono na około 2.75, natomiast triumf Korony Kielce oscyluje w granicach 2-55-2.57. Opcja na remis kształtuje się z kolei na poziomie 3.45.
Arka – Korona: przewidywane składy
|1Jedrzej Grobelny
|4Dominick Zator
|6Luis Perea
|7Szymon Sobczak
|8Alassane Sidibe
|9Tornike Gaprindashvili
|14Hide Vitalucci
|17Marcel Predenkiewicz
|20Nazariy Rusyn
|21Patryk Szysz
|22Diego Percan
|9Stjepan Davidovic
|11Vladimir Nikolov
|13Milosz Strzebonski
|15Nikodem Niski
|21Konrad Ciszek
|23Slobodan Rubezic
|26Viktor Popov
|27Wojciech Kaminski
|37Hubert Zwoźny
|44Konstantinos Sotiriou
|61Jakub Budnicki
|87Rafal Mamla
Arka – Korona: transmisja meczu
Mecz Arka Gdynia – Korona Kielce w ramach 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrane w sobotę (20 września) o godzinie 14:45. Spotkanie będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W ofercie znajdziesz także wszystkie mecze Ligi Mistrzów i Premier League.
