Arka Gdynia – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (20.09.2025)

11:56, 19. września 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Arka Gdynia - Korona Kielce to mecz 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w sobotę, 20 września, o godz. 14:45. Beniaminek spróbuje zatrzymać rozpędzonych Żółto-Czerwonych.

Dawid Błanik
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Dawid Błanik

Arka – Korona: typy bukmacherskie

Arka Gdynia zmierzy się z Koroną Kielce w 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w sobotę, 20 września, o godzinie 14:45. Żółto-Czerwoni to bez wątpienia jedna z rewelacji obecnego sezonu. Podopieczni Jacka Zielińskiego zajmują wysokie czwarte miejsce w tabeli i tracą zaledwie dwa punkty do liderującej płockiej Wisły. Kielczanie imponują regularnością. Jako jedyni w lidze mogą pochwalić się serią sześciu spotkań bez porażki.

Tymczasem beniaminek, nie ma łatwego początku. Zespół Dawida Szwargi zgromadził dotychczas osiem punktów i zajmuje 14. miejsce. W dodatku przegrał trzy z ostatnich czterech spotkań. Atutem gdynian pozostaje jednak własny stadion. do tej pory Arka jest tam niepokonana.

To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie – z jednej strony Korona w świetnej formie, z drugiej Arka, która potrafi zaskoczyć u siebie. Spodziewam się wyrównanej rywalizacji, w której żadna z drużyn nie zaryzykuje wszystkiego, by nie stracić punktów. W mojej ocenie rywalizacja zakończy się podziałem punktów, który nie skrzywdzi żadnej ze stron. Mój typ: remis.

Paweł Wątorski
Paweł
STS
3.25
Remis
Zagraj w STS!
*Kursy z 19.09.2025 11⁚48 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Arka – Korona: ostatnie wyniki

Gdynianie w poprzedniej kolejce musieli uznać wyższość Widzewa Łódź, przegrywając na wyjeździe (0:2). Już w 9. minucie gospodarze objęli prowadzenie, co ustawiło przebieg spotkania, a w doliczonym czasie wynik przypieczętował Samuel Akere. Wcześniej beniaminek sprawił dużą niespodziankę, pokonując Wisłę Płock (1:0) po trafieniu Hiszpana Edu Espiaua. Arka także za sobą porażkę w derbach Trójmiasta z Lechią Gdańsk (0:1) oraz z GKS-em Katowice (1:4), ale potrafili również ograć Pogoń Szczecin (2:1), co pokazuje, że u siebie potrafią być groźni.

Korona znajduje się w kapitalnej formie. Drużyna Jacka Zielińskiego w pięciu ostatnich meczach zdobyła aż 13 punktów. Kielczanie pokonali kolejno – Pogoń Szczecin (1:0), Bruk-Bet Termalikę (3:1), Motor Lublin (2:0). Jedynym zespołem, który zdołał im urwać punkty, był Lech Poznań. Spotkanie przy Bułgarskiej zakończyło się remisem (1:1).

Arka – Korona: historia

Arka i Korona wracają do bezpośredniej rywalizacji po trzech latach przerwy. Ostatni raz zespoły mierzyły się w sezonie 2021/22 na zapleczu Ekstraklasy. Wówczas w Kielcach górą byli gdynianie, którzy wygrali (2:1), natomiast mecz w Trójmieście zakończył się bezbramkowym remisem. Bilans ostatnich pięciu meczów przemawia na korzyść Żółto-Niebieskich, którzy wygrali aż trzy z nich. Z kolei Korona na ligowe zwycięstwo nad Arką czeka od 2019 roku.

Arka – Korona: kursy bukmacherskie

Spotkanie zapowiada się niezwykle wyrównanie, co widać również w kursach bukmacherskich. Typ na zwycięstwo Arki Gdynia wyceniono na około 2.75, natomiast triumf Korony Kielce oscyluje w granicach 2-55-2.57. Opcja na remis kształtuje się z kolei na poziomie 3.45.

Arka Gdynia
Remis
Korona Kielce
2.70
3.25
2.55
2.75
3.45
2.57
2.67
3.35
2.53
2.75
3.45
2.57
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 września 2025 11:47.

Arka – Korona: przewidywane składy

Arka – Korona: sonda

Kto wygra mecz?

  • Arka Gdynia
  • Remis
  • Korona Kielce
  • Arka Gdynia
  • Remis
  • Korona Kielce

0 Votes

Arka – Korona: transmisja meczu

Mecz Arka Gdynia – Korona Kielce w ramach 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrane w sobotę (20 września) o godzinie 14:45. Spotkanie będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W ofercie znajdziesz także wszystkie mecze Ligi Mistrzów i Premier League.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.