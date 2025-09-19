Arka Gdynia – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (20.09.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Błanik

Arka – Korona: typy bukmacherskie

Arka Gdynia zmierzy się z Koroną Kielce w 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w sobotę, 20 września, o godzinie 14:45. Żółto-Czerwoni to bez wątpienia jedna z rewelacji obecnego sezonu. Podopieczni Jacka Zielińskiego zajmują wysokie czwarte miejsce w tabeli i tracą zaledwie dwa punkty do liderującej płockiej Wisły. Kielczanie imponują regularnością. Jako jedyni w lidze mogą pochwalić się serią sześciu spotkań bez porażki.

Tymczasem beniaminek, nie ma łatwego początku. Zespół Dawida Szwargi zgromadził dotychczas osiem punktów i zajmuje 14. miejsce. W dodatku przegrał trzy z ostatnich czterech spotkań. Atutem gdynian pozostaje jednak własny stadion. do tej pory Arka jest tam niepokonana.

To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie – z jednej strony Korona w świetnej formie, z drugiej Arka, która potrafi zaskoczyć u siebie. Spodziewam się wyrównanej rywalizacji, w której żadna z drużyn nie zaryzykuje wszystkiego, by nie stracić punktów. W mojej ocenie rywalizacja zakończy się podziałem punktów, który nie skrzywdzi żadnej ze stron. Mój typ: remis.

Arka – Korona: ostatnie wyniki

Gdynianie w poprzedniej kolejce musieli uznać wyższość Widzewa Łódź, przegrywając na wyjeździe (0:2). Już w 9. minucie gospodarze objęli prowadzenie, co ustawiło przebieg spotkania, a w doliczonym czasie wynik przypieczętował Samuel Akere. Wcześniej beniaminek sprawił dużą niespodziankę, pokonując Wisłę Płock (1:0) po trafieniu Hiszpana Edu Espiaua. Arka także za sobą porażkę w derbach Trójmiasta z Lechią Gdańsk (0:1) oraz z GKS-em Katowice (1:4), ale potrafili również ograć Pogoń Szczecin (2:1), co pokazuje, że u siebie potrafią być groźni.

Korona znajduje się w kapitalnej formie. Drużyna Jacka Zielińskiego w pięciu ostatnich meczach zdobyła aż 13 punktów. Kielczanie pokonali kolejno – Pogoń Szczecin (1:0), Bruk-Bet Termalikę (3:1), Motor Lublin (2:0). Jedynym zespołem, który zdołał im urwać punkty, był Lech Poznań. Spotkanie przy Bułgarskiej zakończyło się remisem (1:1).

Arka – Korona: historia

Arka i Korona wracają do bezpośredniej rywalizacji po trzech latach przerwy. Ostatni raz zespoły mierzyły się w sezonie 2021/22 na zapleczu Ekstraklasy. Wówczas w Kielcach górą byli gdynianie, którzy wygrali (2:1), natomiast mecz w Trójmieście zakończył się bezbramkowym remisem. Bilans ostatnich pięciu meczów przemawia na korzyść Żółto-Niebieskich, którzy wygrali aż trzy z nich. Z kolei Korona na ligowe zwycięstwo nad Arką czeka od 2019 roku.

Arka – Korona: kursy bukmacherskie

Spotkanie zapowiada się niezwykle wyrównanie, co widać również w kursach bukmacherskich. Typ na zwycięstwo Arki Gdynia wyceniono na około 2.75, natomiast triumf Korony Kielce oscyluje w granicach 2-55-2.57. Opcja na remis kształtuje się z kolei na poziomie 3.45.

Arka – Korona: przewidywane składy

Arka Gdynia Dawid Szwarga Korona Kielce Jacek Zielinski Arka Gdynia Dawid Szwarga 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 77 Weglarz 2 Navarro 35 Jakubczyk 33 Abramowicz 29 Marcjanik 23 Hermoso 10 Nguiamba 11 Kocyla 99 Espiau 37 Kerk 27 Oliveira 7 Blanik 70 Antoñín 10 Nono 3 Matuszewski 88 Svetlin 8 Remacle 71 Długosz 6 Pieczek 5 Resta 24 Smolarczyk 1 Dziekoński 77 Weglarz 2 Navarro 35 Jakubczyk 33 Abramowicz 29 Marcjanik 23 Hermoso 10 Nguiamba 11 Kocyla 99 Espiau 37 Kerk 27 Oliveira 7 Blanik 70 Antoñín 10 Nono 3 Matuszewski 88 Svetlin 8 Remacle 71 Długosz 6 Pieczek 5 Resta 24 Smolarczyk 1 Dziekoński 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Korona Kielce Jacek Zielinski Rezerwowi 1 Jedrzej Grobelny 4 Dominick Zator 6 Luis Perea 7 Szymon Sobczak 8 Alassane Sidibe 9 Tornike Gaprindashvili 14 Hide Vitalucci 17 Marcel Predenkiewicz 20 Nazariy Rusyn 21 Patryk Szysz 22 Diego Percan 9 Stjepan Davidovic 11 Vladimir Nikolov 13 Milosz Strzebonski 15 Nikodem Niski 21 Konrad Ciszek 23 Slobodan Rubezic 26 Viktor Popov 27 Wojciech Kaminski 37 Hubert Zwoźny 44 Konstantinos Sotiriou 61 Jakub Budnicki 87 Rafal Mamla

Arka – Korona: transmisja meczu

Mecz Arka Gdynia – Korona Kielce w ramach 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrane w sobotę (20 września) o godzinie 14:45. Spotkanie będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W ofercie znajdziesz także wszystkie mecze Ligi Mistrzów i Premier League.

