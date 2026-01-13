Albacete Balompie – Real Madryt, typy i przewidywania
Przed nami spotkanie 1/8 finału Pucharu Króla, w którym Albacete Balompie podejmie Real Madryt. Drugoligowa ekipa w poprzedniej rundzie sprawiła niespodziankę, eliminując Celtę Vigo po serii rzutów karnych (2:2 w regulaminowym czasie gry, 3:0 w konkursie jedenastek). Drużyna Królewskich miała problemy w 1/16 finału rozgrywek, ale ostatecznie pokonał trzecioligową Talaverę 3:2.
Warto dodać, iż jutrzejszy mecz będzie wyjątkowy dla Alvaro Arbeloi, który zadebiutuje w roli trenera pierwszego zespołu Realu Madryt. Początek rywalizacji na Estadio Carlos Belmonte już w najbliższą środę, 14 stycznia o godzinie 21:00.
Gonzalo Garcia najprawdopodobniej wybiegnie w podstawowym składzie drużyny Los Blancos, korzystając z absencji kilku kluczowych piłkarzy w ofensywie. Młody Hiszpan już wcześniej pokazywał się z dobrej strony i niewykluczone, że ponownie wpisze się na listę strzelców. Mój typ: Gonzalo Garcia zdobędzie bramkę.
Albacete Balompie – Real Madryt, sytuacja kadrowa
Albacete Balompie przystąpi do meczu poważnie osłabione, ponieważ w kadrze gospodarzy zabraknie Jona Garcii Herrero, Higinio Marina, Samuela Obenga oraz Antonio Puertasa. Real Madryt również będzie musiał radzić sobie bez kilku kluczowych zawodników – takich jak Eder Militao, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, Kylian Mbappe, Rodrygo Goes oraz Antonio Rudiger. Obie drużyny są więc zmuszone do rotacji i szukania alternatywnych rozwiązań.
Albacete Balompie – Real Madryt, ostatnie wyniki
Albacete Balompie w ostatnich meczach La Ligi 2 zremisowało 0:0 z Realem Sociedad B i przegrało 1:3 z CD Leganes. Natomiast Real Madryt w tym czasie przebywał w Arabii Saudyjskiej, gdzie wygrał 2:1 z Atletico Madryt w półfinale Superpucharu Hiszpanii, ale w finale uległ Barcelonie 2:3. Obydwa zespoły nie są więc w najlepszej formie.
Albacete Balompie – Real Madryt, historia
Bezpośrednia rywalizacja Albacete Balompie z Realem Madryt jest całkowicie zdominowana przez ekipę Królewskich. Stołeczny zespół wygrał każde z pięciu ostatnich spotkań z niżej notowanym rywalem, nie pozostawiając mu żadnych szans. Warto jednak podkreślić, że większość z tych potyczek odbyła się ponad dwadzieścia lat temu.
Albacete Balompie – Real Madryt, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem środowego spotkania są goście, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Albacete Balompie wynosi mniej więcej 10.00, typ na zwycięstwo Realu Madryt to około 1.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.60. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
Puchar Króla |
14 stycznia 2026
21:00
Albacete Balompie – Real Madryt, przewidywane składy
Albacete: Lizoain – Aguado, Moreno, Vallejo, Neva – Villar, Capi, Melendez – Valverde, Betancor, Puertas
Real: Łunin – Jimenez, Alaba, Carreras, Fran Garcia – Ceballos, Pitarch, Guler – Yanez, Gonzalo Garcia, Mastantuono
Albacete Balompie – Real Madryt, transmisja meczu
Ciekawie zapowiadający się pojedynek między Albacete Balompie a Realem Madryt będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji z polskim komentarzem na kanale Eleven Sports 3. Mecz w ramach 1/8 finału Pucharu Króla można obejrzeć również za pośrednictwem internetu – w usłudze STS TV oraz na platformie streamingowej ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Estadio Carlos Belmonte już w najbliższą środę, 14 stycznia o godzinie 21:00.
