Albacete Balompie – FC Barcelona: typy i kursy na mecz Pucharu Króla. Zespół Blaugrany zmierzy się z pogromcą Realu Madryt. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Carlos Belmonte już w najbliższy wtorek, 3 lutego o godzinie 21:00.

QSP / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Albacete Balompie – FC Barcelona, typy i przewidywania

Przed nami ćwierćfinał Pucharu Hiszpanii, w którym rewelacja rozgrywek – Albacete Balompie – podejmie na własnym stadionie słynną Barcelonę. Drugoligowiec w poprzedniej rundzie sensacyjnie wyeliminował Real Madryt (3:2), natomiast mistrz La Ligi bez większych problemów uporał się z Racingiem Santander (2:0). Ten pojedynek można zapowiedzieć jako starcie ambitnego kopciuszka z gigantem dysponującym piłkarską jakością. Początek rywalizacji na Estadio Carlos Belmonte już w najbliższy wtorek, 3 lutego o godzinie 21:00.

Moim zdaniem w tym spotkaniu na listę strzelców wpisze się Robert Lewandowski. Nasz rodak ma idealne warunki, by znów potwierdzić swoją skuteczność i odegrać kluczową rolę w ważnym starciu. Mój typ: Robert Lewandowski zdobędzie bramkę.

Albacete Balompie – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Przed meczem Albacete Balompie – FC Barcelona obie drużyny mierzą się z poważnymi brakami kadrowymi. W ekipie gospodarzy zabraknie Edwarda Cedeno, Jona Garcii, Lluisa Lopeza, Higinio Marina i Pepe, natomiast drużyna gości zagra bez Andreasa Christensena, Gaviego, Pedriego oraz Raphinhi, co wyraźnie osłabia jej siłę ofensywną i środek pola.

Albacete Balompie – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Oba zespoły prezentują ostatnio bardzo dobrą formę. Albacete Balompie skupiało się na rywalizacji w La Lidze 2, gdzie pokonało Real Saragossę 2:0 oraz Real Valladolid 1:0, potwierdzając solidną dyspozycję. Z kolei FC Barcelona wygrała 3:1 z Elche CF na ligowym podwórku i rozbiła Kopenhagę 4:1 w europejskich pucharach.

Albacete Balompie – FC Barcelona, historia

Historia bezpośrednich meczów Albacete Balompie z Barceloną jest jednoznacznie na korzyść drużyny Blaugrany. Pięć ostatnich spotkań to komplet zwycięstw Katalończyków – bez żadnego remisu i ani jednej wygranej Kastylijczyków. Warto jednak podkreślić, że wszystkie te pojedynki rozegrano ponad 20 lat temu, więc mają dziś głównie znaczenie statystyczne.

Albacete Balompie – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania są goście, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Kurs na wygraną Albacete Balompie wynosi mniej więcej 13.00, typ na zwycięstwo Barcelony to około 1.20, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 8.00. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Albacete Balompie – FC Barcelona, przewidywane składy

Albacete: Lizoain – Aguado, Moreno, Vallejo, Neva – Villar, Capi, Melendez – Valverde, Betancor, Puertas

Barcelona: Joan Garcia – Balde, Cubarsi, Araujo, Cancelo – Olmo, Bernal, Casado – Rashford, Lewandowski, Yamal

Albacete Balompie – FC Barcelona, sonda

Albacete Balompie – FC Barcelona, transmisja meczu

Ciekawie zapowiadający się pojedynek między Albacete Balompie a Barceloną będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji z polskim komentarzem na kanale Eleven Sports 1. Mecz w ramach ćwierćfinału finału Pucharu Króla można obejrzeć również za pośrednictwem internetu – w usłudze STS TV oraz na platformie streamingowej ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Estadio Carlos Belmonte już w najbliższy wtorek, 3 lutego o godzinie 21:00.

