Zagłębie Lubin – Legia Warszawa: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tym interesującym spotkaniu już dzisiaj (niedziela, 19 października) o godzinie 17:30.

Paweł Wszołek
PressFocus Na zdjęciu: Paweł Wszołek

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa: gdzie oglądać?

Przed nami starcie 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Zagłębie Lubin zmierzy się z Legią Warszawa. Sytuacja w tabeli przed tą serią gier prezentuje się następująco – zespół Leszka Ojrzyńskiego zgromadził dotychczas 13 punktów, co daje mu 11. miejsce w tabeli, natomiast podopieczni Edwarda Iordanescu mogą pochwalić się 15 oczkami i 8. pozycją w stawce. Obie drużyny bez wątpienia przystąpią do tego meczu z ambicjami zdobycia kompletu punktów. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Zagłębie Lubin – Legia Warszawa.

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa: transmisja w TV

Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy oczywiście możesz obejrzeć w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach – TVP Sport, CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K.

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa: stream online

Starcie między Zagłębiem Lubin a Legią Warszawa będzie dostępne także w internecie. Transmisję znajdziesz na platformie streamingowej CANAL+ online i w serwisie tvpsport.pl

