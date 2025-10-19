Zagłębie Lubin – Legia Warszawa: gdzie oglądać?
Przed nami starcie 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Zagłębie Lubin zmierzy się z Legią Warszawa. Sytuacja w tabeli przed tą serią gier prezentuje się następująco – zespół Leszka Ojrzyńskiego zgromadził dotychczas 13 punktów, co daje mu 11. miejsce w tabeli, natomiast podopieczni Edwarda Iordanescu mogą pochwalić się 15 oczkami i 8. pozycją w stawce. Obie drużyny bez wątpienia przystąpią do tego meczu z ambicjami zdobycia kompletu punktów. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Zagłębie Lubin – Legia Warszawa.
Zagłębie Lubin – Legia Warszawa: transmisja w TV
Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy oczywiście możesz obejrzeć w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach – TVP Sport, CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
Zagłębie Lubin – Legia Warszawa: stream online
Starcie między Zagłębiem Lubin a Legią Warszawa będzie dostępne także w internecie. Transmisję znajdziesz na platformie streamingowej CANAL+ online i w serwisie tvpsport.pl
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Kto wygra?
- Zagłębie
- Padnie remis
- Legia
0 Votes
Mecz będzie transmitowany na kanałach TVP Spor oraz CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (19 października) o godzinie 17:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.