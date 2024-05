fot. PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Sekulski

Wisła Płock – Resovia, gdzie oglądać

Wisła Płock wciąż ma szanse na to, aby po roku wrócić do PKO Ekstraklasy. Nafciarze musza jednak wygrać niedzielnej spotkanie, a następnie zwyciężyć w barażach o awans do elity. Tym samym trener Dariusz Żuraw może zrealizować plan, o którym marzą kibice ekipy z Płock. Łatwo nie będzie, bo na drodze stanie Resovia. Rzeszowianie walczą o utrzymanie. Chociaż nie wszystko zależy od nich. Rywalizacja zapowiada się pasjonująco. Sprawdź nasze typy na mecz Wisła Płock – Resovia

Wisła Płock – Resovia, transmisja na żywo w TV

Niedzielne starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenie Polsat Sport Premium 4 PPV od godziny 15:00. Mecz skomentują Paweł Gołaszewski oraz Adrian Stawski.

Wisła Płock – Resovia, transmisja online

Potyczkę z udziałem Wisły i Resovii w ramach 34. kolejki rozgrywek będzie można też zobaczyć na platformie Polsat Box Go. Można z niej skorzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV.

Wisła Płock – Resovia, kto wygra

Wisła Płock – Resovia, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Wisły wynosi 1.55. Remis wyceniono na 4.40. Z kolei wariant na zwycięstwo Resovii kształtuje się w wysokości 5.75.

