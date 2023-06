PressFocus Na zdjęciu: David Junca

Wisła – Stal, gdzie oglądać?

Wisła Kraków w nadchodzącym sezonie podejmie kolejną próbę powrotu do Ekstraklasy. Biała Gwiazda rozpoczęła już przygotowania, a w sobotę rozegra pierwsze sparingowe spotkanie. Jej rywalem będzie grające w najwyższej klasie rozgrywkowej Stal Mielec. Dla fanów Wisły spotkanie to będzie dobrą okazją do zobaczenia w akcji kilku nowych zawodników, bowiem szeregi drużyny zasilili między innymi Jesus Alfaro, Dawid Olejarka, Goku czy Szymon Sobczak.

Drużyna Radosława Sobolewskiego sparingowy mecz ze Stalą Mielec rozegra w swojej bazie treningowej w Myślenicach. Mecz odbędzie się w sobotę (1 lipca) o godzinie 11:30. Z pojedynku obu zespołów dostępna będzie internetowa transmisja.

Wisła – Stal, transmisja na żywo w TV

Sobotniego sparingu, który rozpocznie się o 11:30, nie obejrzymy w telewizji. Mecz będzie można jednak oglądać za pośrednictwem internetu.

Wisła – Stal, transmisja online

Sparingowe spotkanie Wisły ze Stalą odbędzie się 1 lipca (sobota) o godzinie 11:30, a transmisja z niego będzie prowadzona na oficjalnym youtubowym kanale Wisły Kraków.

