fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bohdan Sarnawskyj

Lechia Gdańsk Arka Gdynia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 maja 2024 10:56 .

Lechia – Arka, gdzie oglądać

Lechia Gdańsk po efektownej wygranej z Wisłą Kraków (4:3) zapewnił sobie już awans do PKO Ekstraklasy. Nie znaczy to jednak, że drużyna Szymona Grabowskiego nie ma, o co grać. W niedzielny wieczór w pożegnalnym występie przed własną publicznością Biało-zieloni na Polsat Plus Arena Gdańsk zmierzą się w derbach z Arką Gdynia. Emocje w tym spotkaniu są gwarantowane.

Gdańszczanie w roli gospodarza nie przegrali w lidze od lipca minionego roku. Wówczas panaceum na Camilo Menę i spółkę znalazł Motor Lublin (1:0). Arkowcy natomiast wciąż walczą o awans do elity, a po sobotniej wygranej GKS-u Katowice z Wisłą Kraków (5:2) nie mogą być pewni bezpośredniej promocji. Ostatnio jednak gdynianie wrócili na zwycięski szlak, pokonując na swoim stadionie Zagłębie Sosnowiec (1:0). Sprawdź nasze typy na mecz Lechia – Arka.

Lechia – Arka, transmisja na żywo w TV

Ostatnie niedzielne spotkanie w Fortuna 1 Lidze będzie emitowane w telewizji. Spotkanie z udziałem Lechii i Arki będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport 1. Mecz zacznie się o godzinie 20:30.

Lechia – Arka, transmisja online

Starcie z udziałem Lechii i Arki w ramach 33. kolejki rozgrywek będzie można też zobaczyć na platformie Polsat Box Go. Można z niej skorzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV.

Bonus 250 zł za bramkę Lechii lub Arki

Przy okazji tego meczu możesz skorzystać z ciekawej promocji jaką dla nowych klientów przygotował STS. Bukmacher oferuje bonus 250 zł za wytypowanie drużyny, która zdobędzie przynajmniej jednego gola w meczu Lechia – Arka. Oferta jest skierowana do osób, które podadzą kod promocyjny GOAL podczas rejestracji w STS. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku jak skorzystać z oferty.

Załóż konto w STS podając kod promocyjn GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł Zagraj pierwszy po założeniu konta kupon SOLO lub AKO obejmujący typ z oferty przedmeczowej obejmujący wytypowanie drużyny, która zdobędzie przynajmniej jednego gola w meczu Lechia – Arka Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli Twój kupon okaże się wygrany, poza wygraną z kuponu otrzymasz również extra bonus 250 zł. Więcej informacji o promocji znajdziesz w regulaminie

Lechia – Arka, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Lechii 100% wygraną Arkii 0% remisem 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Lechii

wygraną Arkii

remisem

Lechia – Arka, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na wygraną dają gospodarzom. Typ na zwycięstwo Lechii wynosi 2.50. Remis wyceniono na 3.30. Z kolei wariant na zwycięstwo Arki kształtuje się wysokości 3.15.

Lechia Gdańsk Arka Gdynia 2.50 3.30 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 maja 2024 10:56 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.