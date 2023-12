PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Widzew – Pogoń, gdzie oglądać

Pogoń Szczecin jeszcze niedawno zachwycała, nie tylko swoją grą, ale i wynikami. Ostatni okres nie jest jednak udany dla tego zespołu. Portowcom nie udało się zwyciężyć w żadnej z czterech minionych kolejek PKO BP Ekstraklasy. A przecież, poza Rakowem Częstochowa, nie mierzyli się z żadnymi tuzami. W sobotę czeka ich wyjazd na stadion Widzewa Łódź. Łodzianie przegrali dwa ostatnie mecze i niebezpiecznie zbliżają się do strefy spadkowej. Pewne jest zatem, że nikt nie odstawi nogi.

Sprawdź nasze typy na mecz Widzew – Pogoń.

Widzew – Pogoń, transmisja na żywo w TV

Sobotni mecz PKO BP Ekstraklasy obejrzysz na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Widzew – Pogoń, transmisja online

