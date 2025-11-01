Tottenham Hotspur – Chelsea FC: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (01.11.2025)

Tottenham – Chelsea, gdzie oglądać?
W 10. kolejce Premier League teoretycznie najciekawiej powinno być na Tottenham Hotspur Stadium, gdzie w derbach Londynu rywalizować będą Tottenham i Chelsea. Po obu stronach zabraknie kilku znaczących nazwisk. Gospodarze spróbują pokonać lokalnego rywala po raz pierwszy od dwóch lat. Takie scenariusza nie przyjmuje z kolei zespół gości, który liczy na podtrzymanie korzystnej passy z tym przeciwnikiem. Gdzie oglądać ten mecz?
Zobacz zapowiedź meczu Tottenham – Chelsea
Tottenham – Chelsea, transmisja w TV
Spotkanie Tottenham – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Maciej Łuczak.
Tottenham – Chelsea, transmisja online
Mecz 10. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Tottenham – Chelsea, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Tottenhamu
- Remis
Tottenham – Chelsea, kursy bukmacherskie
Scenariusz zakładający zwycięstwo Tottenhamu wiąże się z kursem 2.70. Gospodarze nie będą faworytem sobotnich derbów Londynu. Za takiego bukmacherscy analitycy uznają Chelsea, której wygraną możesz zagrać po kursie 2.50. Współczynnik na remis i podział punktów to 3.45.
Starcie Tottenham – Chelsea będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (1 listopada) o godzinie 18:30.
