Tottenham Hotspur – Chelsea FC: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (01.11.2025)

Tottenham - Chelsea: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (1 listopada) mecz 10. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Moises Caicedo

Tottenham – Chelsea, gdzie oglądać?

W 10. kolejce Premier League teoretycznie najciekawiej powinno być na Tottenham Hotspur Stadium, gdzie w derbach Londynu rywalizować będą Tottenham i Chelsea. Po obu stronach zabraknie kilku znaczących nazwisk. Gospodarze spróbują pokonać lokalnego rywala po raz pierwszy od dwóch lat. Takie scenariusza nie przyjmuje z kolei zespół gości, który liczy na podtrzymanie korzystnej passy z tym przeciwnikiem. Gdzie oglądać ten mecz?

Zobacz zapowiedź meczu Tottenham – Chelsea

Tottenham – Chelsea, transmisja w TV

Spotkanie Tottenham – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Maciej Łuczak.

Tottenham – Chelsea, transmisja online

Mecz 10. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Tottenham – Chelsea, kto wygra?

Tottenham – Chelsea, kursy bukmacherskie

Scenariusz zakładający zwycięstwo Tottenhamu wiąże się z kursem 2.70. Gospodarze nie będą faworytem sobotnich derbów Londynu. Za takiego bukmacherscy analitycy uznają Chelsea, której wygraną możesz zagrać po kursie 2.50. Współczynnik na remis i podział punktów to 3.45.

Tottenham Chelsea 2.90 3.40 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 listopada 2025 16:46 .

Gdzie oglądać mecz Tottenham – Chelsea? Starcie Tottenham – Chelsea będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Tottenham – Chelsea? Mecz odbędzie się już w sobotę (1 listopada) o godzinie 18:30.

