Szachtar - Barcelona: transmisja w TV i online. Duma Katalonii wygraną we wtorkowym meczu z ekipą z Ukrainy może zapewnić sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Sprawdź gdzie oglądać mecz Szachtar - Barcelona.

IMAGO/Daniel Castro/Sports Press Photo Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Szachtar – Barcelona, gdzie oglądać?

We wtorek rozpocznie się rewanżowa runda w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W tym tygodniu powinniśmy poznać pierwsze zespoły, które zapewnią sobie awans do fazy pucharowej. Duże szanse na znalezienie się w tym gronie ma FC Barcelona, która po trzech rozegranych spotkaniach ma na koncie komplet dziewięciu punktów. We wtorek zmierzy się z Szachtarem Donieck.

Pierwszy pojedynek obu zespołów, który rozegrany został w stolicy Katalonii, zakończył się wygraną 2:1 gospodarzy. Teraz obu zespołom przyjdzie się zmierzyć w Hamburgu, gdzie swoje domowe spotkania rozgrywa Szachtar. Ponownie na murawę w roli wyraźnego faworyta wybiegną podopieczni Xaviego Hernandeza. Sprawdź typy na mecz Szachtar – Barcelona.

Szachtar – Barcelona, transmisja na żywo w TV

Mecz 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów Szachtar – Barcelona rozegrany zostanie we wtorek (7 listopada) o godzinie 18:45. Spotkanie będzie transmitowane na kanale Polsat Sport Premium 1.

Szachtar – Barcelona, transmisja online

Rywalizację Szachtara z Barceloną można oglądać także za pośrednictwem internetu. Transmisja dostępna będzie w usłudze CANAL+ online. Przy okazji tego meczu zwracamy uwagę na promocję, która pozwala zaoszczędzić aż 240 zł przy wykupieniu rocznego dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports. Promocja obowiązuje przy rejestracji za pośrednictwem naszej strony.

Szachtar – Barcelona, kto wygra?

Szachtar – Barcelona, kursy bukmacherów

FC Barcelona jest zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania według bukmacherów. Kursy na wygraną katalońskiego zespołu nie przekraczają 1.30.

Szachtar Donieck FC Barcelona 10.5 6.50 1.28 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2023 08:51 .

Gdzie obejrzeć mecz Szachtar – Barcelona? Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Szachtar – Barcelona? Mecz rozegrany zostanie we wtorek (7 listopada) o godzinie 18:45.

