Australian Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Magdalena Fręch

Wielkie wyzwanie Fręch

Magdalena Fręch pomyślnie przebrnęła przez pierwszą rundę turnieju w Rzymie, w której stoczyła zacięty pojedynek z Ashlyn Krueger. Zajmująca 55. miejsce w rankingu WTA Polka wygrała 76(2), 6:3. Teraz czeka ją zdecydowanie trudniejsze wyzwanie. Rywalką w drugiej rundzie będzie bowiem trzecia rakieta świata – Coco Gauff.

Dla Fręch będzie to druga okazja w tym roku do zmierzenia się z 20-letnią obecnie Amerykanką. Obie zawodniczki spotkały się podczas Australian Open. Gauff nie dała wówczas szans Polsce pewnie wygrywając 6:1, 6:2. Do czwartkowego meczu Amerykanka również przystąpi w roli murowanej faworytki do wygranej. Rywalizację o trzecią rundę turnieju w Rzymie będzie można oglądać zarówno w TV, jak i online

Fręch – Gauff, transmisja w TV

Transmisja z czwartkowego meczu Fręch – Gauff będzie dostępna w telewizji. Mecz będzie można oglądać “na żywo” na kanale CANAL+ Sport 2. Rywalizacja powinna rozpocząć się około godziny 15:00.

Fręch – Gauff: transmisja za darmo

Fręch – Gauff, typ kibiców

Fręch – Gauff, kursy bukmacherskie

Ewentualne zwycięstwo Magdaleny Fręch w czwartkowym spotkaniu będzie traktowane w kategorii sensacji. Zdecydowaną faworytką tego meczu jest Coco Gauff, co potwierdzają również kursy oferowane przez bukmacherów.

Coco Gauff Magdalena Fręch 1.08 8.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 maja 2024 09:05 .

Gdzie oglądać mecz Fręch – Gauff? Transmisja z meczu Fręch – Gauff będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2 i usłudze STS TV. Kiedy rozegrany zostanie mecz Fręch – Gauff? Spotkanie Fręch – Gauff rozegrane zostanie w czwartek (9 maja) około godziny 15:00.

