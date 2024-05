Club Brugge – ACF Fiorentina: transmisja oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Ligi Konferencji Europy. Belgowie muszą odrobić straty z pierwszego spotkania rozegranego we Włoszech.

PressFocus Na zdjęciu: ACF Fiorentina

Club Brugge – ACF Fiorentina, gdzie oglądać?

Przed nami rewanżowe starcie pomiędzy Club Brugge a Fiorentiną w ramach półfinału Ligi Konferencji Europy. Pierwszy mecz na Stadio Artemio Franchi padł łupem Violi (3:2). Kto będzie górą w pojedynku rozgrywanym na Stadionie Jana Breydela w Brugii i ostatecznie awansuje do finału? Przekonamy się już dzisiaj (środa, 8 maja) w godzinach wieczornych. Liczymy na kolejny dobry występ reprezentanta Polski – Michała Skórasia. Sprawdź nasze typy na spotkanie Club Brugge – ACF Fiorentina.

Club Brugge – ACF Fiorentina, transmisja w TV

Ten mecz nie będzie dostępny w tradycyjnej telewizji, ponieważ prawa do pokazywania wszystkich spotkań Ligi Konferencji w Polsce ma internetowa platforma streamingowa.

Club Brugge – ACF Fiorentina, transmisja online

To widowisko możecie obejrzeć za pośrednictwem internetowego serwisu streamingowego – Viaplay – do którego wcześniej trzeba wykupić dostęp. Komentatorami tego spotkania będą Marcin Pawłowski oraz Wojciech Piela.

Club Brugge – ACF Fiorentina, sonda

Club Brugge – ACF Fiorentina, kursy bukmacherskie

Kursy na to spotkanie są bardzo wyrównane, aczkolwiek bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają gospodarzom. To nie dziwi, gdyż Club Brugge musi ruszyć do ataku, żeby odrobić straty sprzed tygodnia.

Club Bruges Fiorentina

Gdzie obejrzeć mecz Club Brugge – ACF Fiorentina? Spotkanie dostępne będzie na platformie streamingowej Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Club Brugge – ACF Fiorentina? Pierwszy gwizdek wybrzmi już dzisiaj (środa, 8 maja) o godzinie 18:45.

