Mecz Świątek – Raducanu dzisiaj, transmisja na żywo

Iga Świątek zgodnie z planem wywalczyła awans do ćwierćfinału turnieju w Stuttgarcie, gdzie broni tytułu. W meczu 2. rundy pokonała dwóch setach Belgijkę Elisę Mertens. Teraz przyjdzie jej z Brytyjką Emmą Raducanu, która obecnie zajmuje dopiero 303. miejsce w rankingu WTA, ale stara się wrócić na czołówki. W przeszłości plasowała się nawet na dziesiątej lokacie.

Dla obu zawodniczek będzie to trzecie spotkanie. Dwa dotychczasowe pojedynki zakończyły się wygranymi Świątek w dwóch setach. Ostatni z nich miał miejsce podczas ubiegłorocznego Indian Wells. Z kolei rok wcześniej obie tenisistki również rywalizowały w ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie.

Piątkowy mecz będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i online. Spotkanie ma rozpocząć się około godziny 17:00.

Świątek – Raducanu, transmisja w TV

Spotkanie, którego stawką jest półfinał, będzie transmitowane w polskiej telewizji. Rywalizację Świątek z Raducanu obejrzysz na kanale CANAL+ Sport 2.

Świątek – Raducanu: transmisja online

Skorzystane z telewizyjnej transmisji to niejedyny sposób na obejrzenie tego meczu. Transmisja dostępna będzie także poprzez usługę STS TV, a uzyskanie dostępu do niej jest bardzo łatwe. Co trzeba zrobić?

Załóż konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Świątek – Raducanu zostanie odblokowany

Świątek – Raducanu, typ kibiców

Świątek – Raducanu, kursy bukmacherskie

Iga Świątek przystąpi do tego meczu w roli zdecydowanej faworytki. Pokazują to również kursy oferowane przez bukmacherów.

Iga Świątek Emma Raducanu 1.13 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 kwietnia 2024 12:29 .

Gdzie oglądać mecz Świątek – Raducanu? Transmisja z meczu będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2 i usłudze STS TV. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Raducanu? Spotkanie rozegrane zostanie w piątek (19 kwietnia) około godziny 17:00.

