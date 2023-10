IMAGO/Marta Badowska/PressFocus Na zdjęciu: Maciej Domański

Stal – Warta, gdzie oglądać?

W ostatnim meczu 12. kolejki PKO Ekstraklasy dojdzie do pojedynku dwóch bezpośrednich rywali w walce o utrzymanie – Stali Mielec i Warty Poznań. Obie drużyny plasują się obecnie nad strefą spadkową, ale ich przewaga jest nieznaczna.

Poniedziałkowe spotkanie nie ma faworyta. Stal i Warta w ostatnich tygodniach spisywały się bardzo słabo i zagrają przede wszystkim o przełamanie. Stal przegrała trzy ostatnie ligowe mecze, natomiast Warta w czterech pojedynkach zdobyła tylko jeden punkt. Sprawdź typy na mecz Stal – Warta.

Stal – Warta, transmisja w TV

Spotkanie Stal – Warta rozegrane zostanie w poniedziałek (23 października) o godzinie 19:00. Telewizyjną transmisję znajdziesz na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3, a za komentatorskimi mikrofonami zasiądą Rafał Dębiński i Michał Trela.

Stal – Warta, transmisja online

Za pośrednictwem internetu mecz można oglądać korzystając z usługi CANAL+ online. Teraz masz szansę obniżyć przez pierwsze trzy miesiące cenę dostępu do pakietu z kanałami CANAL+ do 39 zł miesięcznie. Jest to możliwe dzięki promocji, z której skorzystasz rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Stal – Warta, kursy bukmacherów

W nieco lepszej sytuacji przed poniedziałkowym meczem bukmacherzy stawiają drużynę Stali. Jest to przede wszystkim związane z faktem, że spotkanie rozegrane zostanie w Mielcu.

Stal Mielec Warta Poznań 2.50 3.30 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 października 2023 09:33 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Gdzie obejrzeć mecz Stal – Warta? Spotkanie dostępne będzie na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3, a także w atrakcyjnej ofercie na platformie CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Stal – Warta? Mecz rozegrany zostanie w poniedziałek (23 października) o godzinie 19:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.