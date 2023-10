Stal Mielec – Warta Poznań: typy, kursy, zapowiedź (23.10.2023)

IMAGO / Pawel Jaskolka / PressFocus/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Stal Mielec, Mateusz Kochalski

Stal Mielec Warta Poznań

Stal Mielec – Warta Poznań: przewidywania

Na zakończenie dwunastej kolejki PKO BP Ekstraklasy zajrzymy do Mielca na starcie miejscowej Stali z Wartą Poznań. Będzie to rywalizacja 13. z 15. ekipy w tabeli. Oznacza to, że dla jednych i drugich jest to typowy “mecz o sześć punktów”. Niemniej trudno wskazać jednoznacznego faworyta tego starcia. Oba zespoły mają swoje problemy, szczególnie w ofensywie. Dlatego mój typ na to spotkanie: poniżej 2,5 gola w meczu.

Stal Mielec – Warta Poznań: sytuacja kadrowa

Po stronie Stali Mielec sytuacja kadrowa jest dobra, właściwie nie słychać informacji na temat potencjalnych urazów w ekipie Kamila Kieresia. Nieco gorzej sprawy mają się w zespole Warty. Dawid Szulczek będzie musiał złożyć jedenastkę bez Jakuba Kiełba, Michała Kopczyńskiego i Wiktora Pleśnierowicza. Nadal kontuzjowany jest Adam Zrelak.

Stal Mielec – Warta Poznań: ostatnie wyniki

Oba zespoły w ostatnich pięciu meczach zdobyły tylko cztery punkty. W przypadku Stali Mielec składa się na ten dorobek zwycięstwo z Zagłębiem Lubin i remis z Ruchem Chorzów. Z kolei “Zieloni” ograli ŁKS i podzielili się punktami z Koroną Kielce. Mielczanie jednak zanotowali serię trzech porażek z rzędu w ostatnich kolejkach.

Stal Mielec – Warta Poznań: historia

Historia rywalizacji obu tych ekip jest stosunkowo krótka. Szczególnie na poziomie Ekstraklasy. Szczególnie warto tutaj przypomnieć, że oba te zespoły awansowały do elity w tym samym sezonie. Ostatnie sześć spotkań to dwa zwycięstwa Warty, jedna wygrana Stali i trzy remisy. W poprzednim sezonie najpierw w Poznaniu padł remis 1:1, zaś w rewanżu Stal okazała się lepsza i wygrała 1:0.

Kursy bukmacherskie

Typy bukmacherów na to spotkanie są bardzo wyrównane. Lekkim faworytem jest jednak zespół Stali. Kurs na zwycięstwo podopiecznych Kamila Kieresia oscyluje w graniach 2.60 Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.25 – 3.30. Grając na zwycięstwo gospodarzy stawiamy po kursie około 3.80. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Kto wygra?

Stal Mielec 0% Remis 0% Warta Poznań 100% 5 + Głosy Oddaj swój głos: Stal Mielec

Remis

Warta Poznań

Stal Mielec – Warta Poznań: przewidywane składy

Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Warta Poznań Dawid Szulczek Rezerwowi ▼ 6 Leandro Messias 11 Krzysztof Wolkowicz 13 Konrad Jalocha 16 Matthew Guillaumier 22 Rafael Santos 25 Lukasz Wolsztynski 27 Alvis Jaunzems 29 Jakub Rozwadowski 37 Mateusz Stepien 42 Kai Meriluoto Adrian Lis 1 Maciej Zurawski 6 Niilo Mäenpää 8 Jakub Paszkowski 25 Filip Borowski 28 Oskar Krzyzak 31 Tomas Prikryl 47 Wiktor Kaminski 97

Transmisja

Poniedziałkowy mecz 12. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Stalą a Wartą rozpocznie się o godzinie 19:00. Transmisja z tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie można śledzić również w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok z góry za 39 zł/msc (468 zł łącznie) zamiast 54 zł/msc (648 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 180 zł.

