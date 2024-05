PressFocus Na zdjęciu: Jakub Krawczyk

Sparta – Stal, gdzie oglądać?

Niedzielny pojedynek Sparty Wrocław ze Stalą Gorzów to hit 6. rundy PGE Ekstraligi. Będzie to bowiem starcie zespołów, które zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce w ligowej tabeli. Sparta do tej pory ma koncie pięć spotkań, z których wygrała trzy, w jednym podzieliła się punktami z rywalami i raz zjeżdżała z toru pokonana.

Tymczasem drużyna z Gorzowa Wielkopolskiego rywalizowała do tej pory cztery razy. Trzy mecze rozstrzygnęła na swoją korzyść, a w jednym pojedynku musiała uznać wyższość przeciwnika. W niedzielę obie drużyny pojadą o czwarte zwycięstwo w tym sezonie. Rywalizację będzie można oglądać w TV i za pośrednictwem internetu.

Sparta – Stal, transmisja w TV

Spotkanie 6. rundy PGE Ekstraligi Sparta Wrocław – Stal Gorzów odbędzie się w niedzielę (26 maja) o godzinie 16:30. W telewizji rywalizację będzie można śledzić dzięki transmisji na kanale CANAL+ Sport.

Sparta – Stal, transmisja online

Transmisję z niedzielnego spotkania we Wrocławiu obejrzysz także za pośrednictwem internetu. Transmisja dostępna będzie w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ możesz otrzymać w cenie 39 zł miesięcznie, przez pierwsze trzy miesiące. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

