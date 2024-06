Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

Antalyaspor chce Świderskiego, może zastąpić w klubie Adama Buksę

Karol Świderski drugą część poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w Hellasie Werona. Jednak wszystko wskazuje na to, że napastnik reprezentacji Polski nie będzie kontynuował kariery na Półwyspie Apenińskim. Nie zapowiada się również na to, aby 27-latek wrócił do Charlotte FC, o czym z resztą sam poinformował w niedawnym wywiadzie. Z najnowszych informacji wynika, że piłkarz może obrać popularny w ostatnim czasie wśród polskich zawodników kierunek.

Jak poinformował dziennikarz Jerzy Chwałek z SuperExpressu, Karol Świderski znalazł się w kręgu zainteresowań Antalyasporu. Turecki klub szuka nowego napastnika, bowiem wypożyczenie Adama Buksy z RC Lens dobiega końca. Zatem jeśli powyższe informacje okażą się prawdą, to popularny “Świder” może zastąpić w nowym klubie kolegę z reprezentacji Polski. Skorpiony poprzedni sezon zakończyły na 10. miejscu w lidze z dorobkiem 49 punktów. Do miejsc gwarantujących grę w europejskich pucharach stracili zaledwie 7 oczek.

Świderski z pewnością ostatnich sześciu miesięcy nie zaliczy do udanych. Podczas pobytu w Weronie rozegrał 15 spotkań, w których strzelił tylko dwie bramki.

Aktualnie Karol Świderski przebywa wraz z reprezentacją Polski na Mistrzostwach Europy 2024 w Niemczech. Temat ewentualnego transferu raczej nie rozstrzygnie się w trakcie trwania turnieju. Przyszłość 27-letniego napastnika powinna więc wyjaśnić się po zakończeniu Euro 2024.