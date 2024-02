PressFocus Na zdjęciu: Erik Exposito

Śląsk – Stal, gdzie oglądać

Śląsk Wrocław był bezapelacyjnie największą pozytywną sensacją rundy jesiennej. Wojskowi zakończyli ją na pozycji lidera. Nie udało im się jej jednak zachować na długo. Tydzień temu przegrali z Pogonią i spadli na drugą lokatę. Stal Mielec, z kolei, dobrze wszedł w rundę wiosenną. Zespół z Podkarpacia zdołał pokonać Puszczę Niepołomice (2:1).

Śląsk – Stal, transmisja na żywo w TV

Piątkowy mecz obejrzysz na CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra.

Śląsk – Stal, transmisja online

Starcie w ramach PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Później cena wzrośnie do 54 złotych. Ceny te uwzględniają rabat w wysokości 5 złotych miesięcznie za zgody marketingowe.

Śląsk – Stal, kursy bukmacherskie

To podopieczni Jacka Magiery są zdecydowanymi faworytami nadchodzącego pojedynku.

