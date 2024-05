fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Sekulski

Wisła Płock – Motor, gdzie oglądać

Wisła Płock i Motor Lublin to dwie ekipy, mające zamiar wykorzystać piątkowe potknięcie Górnika Łęczna. Tym samym obie drużyny marzą o awansie do grona ekip, mogących wziąć udział w meczach barażowych o awans do PKO Ekstraklasy.

Nafciarze ostatnio są na fali wznoszącej. Zespół Dariusza Żurawia wygrał kolejno z Miedzią Legnica (2:1) i chrobrym Głogów (2:0). Lublinianie natomiast pokonali ostatnio Odrę Opole (2:0). Sprawdź nasze typy na mecz Wisła Płock – Motor,

Wisła Płock – Motor, transmisja na żywo w TV

Niedzielną potyczkę będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenie Polsat Sport Premium 3. Mecz zacznie się o godzinie 15:00.

Wisła Płock – Motor, transmisja online

Starcie na Orlen Stadion z udziałem Wisły i Motorowi będzie można obejrzeć na Polsat Box Go. Spotkanie zacznie się o godzinie 15:00.

Wisła Płock – Motor, kto wygra

Wisła Płock – Motor, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Wisły wynosi 2.20. Ewentualne zwycięstwo Motoru oszacowano na 3.30. Najmniej prawdopodobny według ekspertów jest wariant z remisem, który został wyceniony na 3.50.

Wisła Płock Motor Lublin 2.23 3.50 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 maja 2024 11:26 .

