PressFocus Na zdjęciu: Matias Nahuel

Śląsk – Puszcza, gdzie oglądać

Śląsk Wrocław z pewnością nie znajduje się w swoim najlepszym momencie tego sezonu. Na pięć ostatnich kolejek, Wojskowi wygrali tylko raz, pokonując u siebie Widzew (2:1). Mimo tego wciąż mają szansę na mistrzostwo. Od pierwszej Jagiellonii dzieli ich tylko bilans bramkowy. W sobotę do Wrocławia przyjedzie Puszcza Niepołomice. Zespół ten znajduje się w strefie spadkowej, choć ma tyle samo punktów, co piętnasta Korona. Oczka z pewnością byłyby na wagę złota, ale sobotnie starcie to w głównej mierze okazja dla gospodarzy na rozpoczęcie dobrej serii.

Sprawdź nasze typy na mecz Śląsk – Puszcza.

Śląsk – Puszcza, transmisja na żywo w TV

Spotkanie w ramach 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy obejrzysz na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Śląsk – Puszcza, transmisja online

Nadchodzący pojedynek możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 54 złotych! Tym samym w skali 12-miesięcy możesz zaoszczędzić aż 240 złotych.

1-miesięczny dostęp – 54 zł (przy wykupieniu rocznej oferty)

Śląsk – Puszcza, kursy bukmacherskie

Rzecz jasna, wiceliderzy tabeli są zdecydowanymi faworytami najbliższego spotkania.

Śląsk Wrocław Puszcza Niepołomice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 marca 2024 06:24 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.