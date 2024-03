PressFocus Na zdjęciu: Patryk Dziczek

Piast – Radomiak, gdzie oglądać

Piast Gliwice z pewnością nie może mówić o dobrym starcie rundy rewanżowej. Od jej początku, Piastunki uzbierały… zaledwie punkt w czterech meczach! To sprawia, że niebezpiecznie blisko zbliżyły się do strefy spadkowej. W piątek do Gliwic przyjadą piłkarze Radomiaka Radom. Ci radzą sobie lepiej, a w dwóch ostatnich starciach zgarnęli aż cztery z sześciu oczek. Jeżeli Piast szuka przełamania, musi wrócić do wysokiej formy.

Piast – Radomiak, transmisja na żywo w TV

PKO BP Ekstraklasę obejrzysz wyłącznie za pośrednictwem stacji CANAL+. Piątkowy mecz dostępny będzie na CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Family.

Piast – Radomiak, transmisja online

Piast – Radomiak, kursy bukmacherskie

Co ciekawe, według bukmacherów to gospodarze mają znacznie większe szanse na przełamanie się i zgarnięcie kompletu punktów.

Piast Gliwice Radomiak Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2024 07:48 .

