Olympiakos – Real Madryt: gdzie oglądać? Kiedy gra Real? (25.11)

Mecz Olympiakos - Real Madryt to jedno z ciekawszych spotkań nadchodzącej kolejki Ligi Mistrzów. Sprawdź, gdzie oglądać i gdzie będzie transmisja.

Obserwuj nas w

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Gdzie obejrzeć Olympiakos – Real Madryt?

Mecz Olympiakos – Real Madryt w fazie ligowej Ligi Mistrzów można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ 360. Transmisja dostępna jest także w internecie w serwisie Canal+ Online. Dzięki aktualnej promocji STS możesz uzyskać trzy miesiące dostępu do Canal+ Online po rejestracji i wpłacie 50 zł na konto gracza.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak skorzystać z promocji STS? Jak odebrać voucher na Canal+ Online?

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku), Wpłać minimum 50 zł na konto STS (nie musisz obstawiać zakładu), Odbierz voucher, który otrzymasz SMS-em i e-mailem, a następnie aktywuj go w Canal+ Online.

Olympiakos – Real Madryt: transmisja TV

Mecz Olympiakos – Real Madryt będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji na kanale Canal+ 360.

Olympiakos – Real Madryt: stream online

Spotkanie można oglądać legalnie online w usłudze Canal+ Online. Platforma umożliwia oglądanie transmisji na telewizorach Smart TV, komputerach, smartfonach oraz tabletach.

Kiedy mecz Olympiakos – Real Madryt?

Mecz Olympiakos – Real Madryt rozpocznie się w środę, 26 listopada 2025 roku o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.