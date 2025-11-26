Olympiakos – Real Madryt: gdzie oglądać? Kiedy gra Real? (25.11)

Gdzie obejrzeć Olympiakos – Real Madryt?
Mecz Olympiakos – Real Madryt w fazie ligowej Ligi Mistrzów można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ 360. Transmisja dostępna jest także w internecie w serwisie Canal+ Online. Dzięki aktualnej promocji STS możesz uzyskać trzy miesiące dostępu do Canal+ Online po rejestracji i wpłacie 50 zł na konto gracza.
Jak skorzystać z promocji STS? Jak odebrać voucher na Canal+ Online?
- Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku),
- Wpłać minimum 50 zł na konto STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Odbierz voucher, który otrzymasz SMS-em i e-mailem, a następnie aktywuj go w Canal+ Online.
Olympiakos – Real Madryt: transmisja TV
Mecz Olympiakos – Real Madryt będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji na kanale Canal+ 360.
Olympiakos – Real Madryt: stream online
Spotkanie można oglądać legalnie online w usłudze Canal+ Online. Platforma umożliwia oglądanie transmisji na telewizorach Smart TV, komputerach, smartfonach oraz tabletach.
Kiedy mecz Olympiakos – Real Madryt?
Mecz Olympiakos – Real Madryt rozpocznie się w środę, 26 listopada 2025 roku o godzinie 21:00.
