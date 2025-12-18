REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Napoli – Milan, gdzie oglądać?
Już w czwartkowy wieczór zopoczną się półfinałowe zmagania w Superpucharze Włoch. Tego dnia obejrzymy jedno starcie, a w nim SSC Napoli zmierzy się z AC Milanem. Mistrzowie Włoch przystąpią do tej rywalizacji po niespodziewanej porażce z Udinese Calcio (0:1).
AC Milan również zawiódł swoich kibiców. Podopieczni Massimiliano Allegriego tylko zremisowali z Sassuolo (2:2). Nadchodząca rywalizacja w Arabii Saudyjskiej zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Napoli – Milan, transmisja w TV
Spotkanie SSC Napoli – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 3.
Napoli – Milan, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać w Polsat Box Go. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Napoli – Milan, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Napoli 50%
- remisem 0%
- wygraną Milanu 50%
4+ Votes
Napoli – Milan, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, minimalnym faworytem czwartkowego spotkania jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Rossonerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.65. W przypadku zwycięstwa SSC Napoli sięga natomiast 2.85.
Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w Polsat Box Go, a także w usłudze STS TV.
Spotkanie odbędzie się w czwartek (18 grudnia) o godzinie 20:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.