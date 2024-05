fot. PressFocus Na zdjęciu: Samuel Mraz

Motor – Znicz, gdzie oglądać

Motor Lublin w trwającej kampanii notował wahania formy. Niemniej wciąż ma realne szanse na awans do PKO Ekstraklasy. Taką szanse dają baraże. W piątkowy wieczór zespół Mateusza Stolarskiego ma zamiar wrócić na zwycięski szlak po przegranej ze Zniczem Pruszków (0:1).

Znicz Pruszków celował w tej kampanii w utrzymanie w Fortuna 1 Lidze. Cel ten udało się zrealizować stosunkowo szybko, bo dzisiaj drużyna Mariusza Misiury nie musi drżeć o to, co ją czeka w przyszłości. Zespół jednak dla podtrzymania dobrych wzorców stawia sobie małe cele. Aktualnie jest bez porażki od trzech spotkań. Sprawdź nasze typy na mecz Motor Lublin – Znicz Pruszków.

Motor – Znicz, transmisja na żywo w TV

Piątkowej potyczki nie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie emitowane tylko w internecie.

Motor – Znicz, transmisja online

Rywalizacja w Lublinie z udziałem Motoru i Znicza będzie do obejrzenia na platformie Polsat Box Go. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych jak smartfon czy tablet. Ponadto jest możliwość korzystania z Polsat Box Go na Smart TV.

Motor – Znicz, kto wygra

Motor – Znicz, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Wariant na wygraną Motoru wynosi 1.75. Remis wyceniono na 3.85. Z kolei opcję na zwycięstwo Znicza oszacowano na 4.80.

