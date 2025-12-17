Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja na żywo. Gdzie obejrzeć? (17.12.2025)

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja na żywo za darmo
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Transmisję meczu Real Madryt z CF Talavera w ramach 1/16 finału Pucharu Króla można obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV. Dostęp do streamu odblokujesz po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł. Po spełnieniu warunków przejdź do zakładów na żywo i uruchom transmisję na komputerze, smartfonie lub tablecie.
Jak włączyć transmisję meczu Realu Madryt w STS TV za darmo?
Aby uruchomić darmowy stream z meczu CF Talavera – Real Madryt w STS TV, wykonaj poniższe kroki:
- Załóż konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj),
- Postaw kupon za minimum 2 zł,
- Wejdź do zakładki „na żywo” i wybierz transmisję CF Talavera – Real Madryt.
Mecz Realu Madryt dzisiaj: na jakim programie? transmisja TV
Mecz CF Talavera – Real Madryt będzie transmitowany w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Początek spotkania zaplanowano na środę, 17 grudnia 2025 roku o godzinie 21:00.
Mecz Realu Madryt dzisiaj: stream online
Stream online z meczu CF Talavera – Real Madryt będzie dostępny w serwisach oferujących kanał Eleven Sports 1. Bezpłatną alternatywą pozostaje STS TV, gdzie transmisję można uruchomić po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł.
