Mecz Barcelony dzisiaj – transmisja za darmo. Gdzie oglądać? (16.08.2025)

FC Barcelona rozpocznie sezon La Liga od spotkania z Mallorcą. Sprawdź, gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Dumy Katalonii. Transmisja jest dostępna za darmo.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Dzisiejszy mecz Barcelony – o której?

Mecz FC Barcelony z Mallorcą rozpocznie się o godzinie 19:30 w sobotę (16 sierpnia). Dla obu drużyn będzie to inauguracyjne spotkanie w sezonie 2025/2026 La Liga. Naturalnym faworytem jest zespół Hansiego Flicka, który broni tytułu.

Mecz Barcelony dzisiaj – transmisja za darmo

Transmisję za darmo z dzisiejszego meczu Barcelony można obejrzeć w usłudze STS TV. Aby z niej skorzystać, wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład. Transmisję znajdziesz w zakładce „zakłady live”, wybierając odpowiedni mecz.

Gdzie w TV oglądać mecz Barcelony?

Transmisja z dzisiejszego meczu Barcelony będzie dostępna również drogą telewizyjną. To spotkanie zostanie pokazane na kanale Eleven Sports 1. Jednak przypominamy, że stacja dzieli się transmisjami z operatorem Canal+, dlatego kolejne mecze Dumy Katalonii niekoniecznie znajdziesz w tym samym miejscu.

