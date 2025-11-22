Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony?
Transmisję meczu FC Barcelona – Athletic Bilbao w ramach La Liga można obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV. Dostęp uzyskasz po założeniu konta z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł. Po spełnieniu warunków transmisja odblokuje się automatycznie i będzie dostępna na komputerze, smartfonie lub tablecie.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak włączyć transmisję meczu Barcelony w STS TV za darmo?
Aby uruchomić darmowy stream z meczu Barcelona – Athletic Bilbao w STS TV, wykonaj te proste kroki:
- Załóż konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj),
- Postaw kupon o wartości minimum 2 zł,
- Przejdź do zakładki „na żywo” i wybierz transmisję Athletic Bilbao – FC Barcelona.
Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo
Mecz Barcelona – Bilbao będzie można obejrzeć na żywo w telewizji Eleven Sports. Początek transmisji w sobotę, 1 listopada 2025 o godzinie 21:00.
Mecz Barcelony dzisiaj: stream online
Stream online z meczu Athletic Bilbao – Barcelona udostępnia strona elevensports.pl. Alternatywnie spotkanie można obejrzeć bezpłatnie w STS TV — po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu kuponu za min. 2 zł.
