Barcelona zagra dzisiaj z Athletic Bilbao w ramach 13. kolejki La Liga. Sprawdź, gdzie obejrzeć to spotkanie. Transmisja jest dostępna również za darmo.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony?

Transmisję meczu FC Barcelona – Athletic Bilbao w ramach La Liga można obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV. Dostęp uzyskasz po założeniu konta z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł. Po spełnieniu warunków transmisja odblokuje się automatycznie i będzie dostępna na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Jak włączyć transmisję meczu Barcelony w STS TV za darmo?

Aby uruchomić darmowy stream z meczu Barcelona – Athletic Bilbao w STS TV, wykonaj te proste kroki:

Załóż konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw kupon o wartości minimum 2 zł, Przejdź do zakładki „na żywo” i wybierz transmisję Athletic Bilbao – FC Barcelona.

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo

Mecz Barcelona – Bilbao będzie można obejrzeć na żywo w telewizji Eleven Sports. Początek transmisji w sobotę, 1 listopada 2025 o godzinie 21:00.

Mecz Barcelony dzisiaj: stream online

Stream online z meczu Athletic Bilbao – Barcelona udostępnia strona elevensports.pl. Alternatywnie spotkanie można obejrzeć bezpłatnie w STS TV — po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu kuponu za min. 2 zł.