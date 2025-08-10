Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie oglądać? O której? (10.08.2025)

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja
FC Barcelona rozegra dzisiaj mecz o Puchar Gampera. Dla Dumy Katalonii to ostatni test przed startem rozgrywek La Liga, a rywalem ekipy Hansiego Flicka będzie włoskie Como. W tym spotkaniu zabraknie kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, ale za to kibice na pewno mogą się spodziewać doskonałego Lamine’a Yamala.
Dzisiejszy mecz FC Barcelona – Como rozpocznie się o godzinie 21:00 polskiego czasu. Niestety transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna w żadnej polskiej telewizji. Mecz będzie można za to obejrzeć za pośrednictwem platformy YouToube – na oficjalnym kanale Barcelony.
Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie obejrzeć?
Mecz FC Barcelony z Como można obejrzeć na kanale YouTube Blaugrany. Początek spotkania o godzinie 21:00 w niedzielę, 10 sierpnia.
Mecz Barcelony: kto wygra?
