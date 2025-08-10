Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie oglądać? O której? (10.08.2025)

Duma Katalonii rozegra dzisiaj mecz o Puchar Gampera. Sprawdź, gdzie można obejrzeć spotkanie FC Barcelony z Como. Transmisja jest dostępna tylko online.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

FC Barcelona rozegra dzisiaj mecz o Puchar Gampera. Dla Dumy Katalonii to ostatni test przed startem rozgrywek La Liga, a rywalem ekipy Hansiego Flicka będzie włoskie Como. W tym spotkaniu zabraknie kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, ale za to kibice na pewno mogą się spodziewać doskonałego Lamine’a Yamala.

Dzisiejszy mecz FC Barcelona – Como rozpocznie się o godzinie 21:00 polskiego czasu. Niestety transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna w żadnej polskiej telewizji. Mecz będzie można za to obejrzeć za pośrednictwem platformy YouToube – na oficjalnym kanale Barcelony.

Mecz Barcelony dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Mecz FC Barcelony z Como można obejrzeć na kanale YouTube Blaugrany. Początek spotkania o godzinie 21:00 w niedzielę, 10 sierpnia.

Mecz Barcelony: kto wygra?

Kto wygra mecz Barcelona – Como? Barcelona

Como Barcelona 50%

Como 50% 2+ Votes

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.