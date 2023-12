Manchester City - Crystal Palace: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W meczu 17. kolejki Premier League Manchesterem City o ligowe punkty będzie rywalizował z Crystal Palace. Sprawdź, gdzie obejrzeć to widowisko w telewizji. Początek o godzinie 16:00.

IMAGO / Nigel Keene Na zdjęciu: Ruben Dias

Manchester City Crystal Palace Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 grudnia 2023 05:27 .

Manchester City – Crystal Palace, gdzie oglądać

Manchester City po serii czterech meczów ligowych bez zwycięstwa w końcu przełamał się w minionej kolejce i pokonał Luton Town. W starciu z Crystal Palace jest zdecydowanym faworytem. Wszystko wskazuje na to, że drużyna Guardioli drobny kryzys ma już za sobą i tym razem również powinna sięgnąć po trzy punkty. Goście nie wygrali żadnego z ostatnich pięciu meczów, z których przegrali aż cztery.

Zobacz również: Tabela Premier League

Manchester City – Crystal Palace, transmisja na żywo w TV

Starcie Manchesteru City z Crystal Palace będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie prowadzona na antenie CANAL+ Sport 2. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 16:00.

Manchester City – Crystal Palace, transmisja online

Ten mecz możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online lub na Viaplay.pl. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Dzięki niej możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Manchester City – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Manchester City ponownie jest faworytem spotkania w Premier League. Obywatele mały kryzys najwyraźniej mają już za sobą i powinni w łatwy sposób sięgnąć po kolejne trzy oczka.

Manchester City Crystal Palace 1.22 7.70 15.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 grudnia 2023 05:27 .

Gdzie obejrzeć mecz Manchester City – Crystal Palace? Mecz będzie transmitowany w CANAL+ Sport 2, a także w CANAL+ Online lub na Viaplay.pl. Kiedy jest mecz Manchester City – Crystal Palace? Mecz rozpocznie się w sobotę, 16 grudnia, o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.