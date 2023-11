ŁKS - Raków: transmisja w TV i online. Dwie ekstraklasowe drużyny zagrają w czwartek o awans do 1/8 finału Pucharu Polski. Sprawdź gdzie oglądać mecz ŁKS - Raków.

IMAGO/Mateusz Sobczak Na zdjęciu: Marcin Cebula

ŁKS – Raków, gdzie oglądać?

W czwartkowy wieczór, w ramach 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski, dojdzie do pojedynku dwóch drużyn występujących na co dzień w Ekstraklasie. Zmagający się z ogromnymi problemami ŁKS Łódź, przed własną publicznością będzie starał się przeciwstawić Rakowowi Częstochowa. W przypadku tego meczu nie ma wątpliwości, kto jest faworytem do awansu.

Obie drużyny miały już w tym sezonie okazję mierzyć się ze sobą na ligowych boiskach. W rozegranym w połowie września spotkaniu górą był Raków, który u siebie wygrał skromnie 1:0. ŁKS postawił w tym meczu trudne warunki mistrzom Polski. Sprawdź typy na mecz ŁKS – Raków.

ŁKS – Raków, transmisja w TV

Bardzo ciekawie zapowiadający się mecz ŁKS – Raków odbędzie się w czwartek (2 listopada) o godzinie 18:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport.

ŁKS – Raków, transmisja online

Rywalizację o awans do 1/8 finału Pucharu Polski będzie można oglądać także drogą internetową. Spotkanie transmitowane będzie w usłudze Polsat Box Go.

ŁKS – Raków, kursy bukmacherów

Raków jest zdecydowanym faworytem czwartkowego spotkania, również zdaniem bukmacherów. Kursy na wygraną gości nie przekraczają 1.70.

ŁKS Łódź Raków Częstochowa 5.15 4.00 1.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2023 09:26 .

