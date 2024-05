Udinese – Napoli: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (06.05.2024)

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Udinese – Napoli: gdzie oglądać?

Napoli w ramach 35. kolejki Serie A uda się na mecz wyjazdowy do Udine, aby zmierzyć się z drużyną Fabio Cannavaro. Neapolitańczycy wciąż wierzą, że awans do europejskich pucharów jest możliwy. Jednak do osiągnięcia celu potrzebują nie tylko zwycięstw, ale również korzystnych wyników na innych boiskach. Sprawdź typy na mecz Udinese – Napoli.

Udinese – Napoli: transmisja w TV

Mecz będzie dostępny w telewizji na kanale Eleven Sports 2 oraz Eleven Sports 4. Początek meczu o godzinie 20:45.

Udinese – Napoli: transmisja online

Spotkanie Udinese – Napoli będzie można oglądać dzięki usłudze Canal+ Online. Do skorzystania z usługi wystarczy założyć konto za pośrednictwem naszej strony. Pakiet z dostępem do kanałów Canal+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium kosztuje jedynie 54 zł/ mies. w ofercie rocznej. Regularna cena abonamentu to 74 zł. Dzięki czemu masz okazję zaoszczędzić aż 240 zł.

Udinese – Napoli: transmisja na żywo

Spotkanie Udinese z Napoli można obejrzeć również dzięki usłudze STS TV. Spełnij dwa proste kroki i uzyskaj dostęp do transmisji.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Udinese – Napoli zostanie odblokowany

Udinese – Napoli: kto wygra?

Kto wygra?

Remis

Napoli

Udinese – Napoli: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem spotkania będzie Napoli. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 2.00. Natomiast triumf gospodarzy możemy zagrać na kuponie z kursem 3.75. Remis oszacowano na współczynnik 3.70.

Udinese SSC Napoli 3.80 3.80 2.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 maja 2024 09:05 .

Gdzie obejrzeć mecz Udinese – Napoli?

Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale Eleven Sports 2 oraz Eleven Sports 4.

Kiedy odbędzie się spotkanie Udinese – Napoli?

Mecz zostanie rozegrany w poniedziałek (6 maja) o godzinie 20:45.

