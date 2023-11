ŁKS Łódź - Raków Częstochowa, typy na mecz 1/16 finału Pucharu Polski. Żadna z drużyn nie traktuje tych rozgrywek priorytetowo, choć Medaliki w ostatnich latach świetnie sobie w nich radziły. W tym spotkaniu również będą zdecydowanym faworytem. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

ŁKS Łódź Raków Częstochowa

ŁKS – Raków, typy i przewidywania

Zmiana na ławce trenerskiej nie wpłynęła bezpośrednia na poprawę wyników ŁKS-u. Piotr Stokowiec ma za sobą dwie porażki, w tym bardzo dotkliwą przeciwko Górnikowi Zabrze. Niewiele wskazuje, aby nagle beniaminek miał zacząć spisywać się zdecydowanie lepiej. To dobra informacja dla Rakowa Częstochowa, który w ramach 1/16 finału Pucharu Polski uda się do Łodzi, aby powalczyć o awans. W ostatnich latach Medaliki są niezwykle skuteczne w tych rozgrywkach, dwukrotnie je wygrywając, a w zeszłym sezonie ulegając Legii dopiero w finale. Choć Dawid Szulczek priorytetowo traktuje europejskie pucharu oraz ligę, porażka z wyraźnie niżej notowanym rywalem byłaby dość sporą wpadką. Mój typ – Raków wygra.

ŁKS – Raków, sytuacja kadrowa

W szeregach ŁKS-u w tym meczu zabraknie kontuzjowanego Jakuba Letniowskiego. Sytuacja kadrowa Rakowa jest dużo gorsza, bowiem z czwartkowego spotkania wypisani są kontuzjowani Ivi Lopez, Stratos Svarnas, Łukasz Zwoliński oraz Zoran Arsenić.

ŁKS – Raków, ostatnie wyniki

ŁKS ma na swoim koncie cztery kolejne ligowe porażki. Nie pomogło zwolnienie Kazimierza Moskala, którego w meczach z Górnikiem Zabrze (0-5) i Lechem Poznań (1-3) zastąpił Piotr Stokowiec. Beniaminek po raz ostatni cieszył się ze zwycięstwa 26 września, kiedy to w drodze do 1/16 finału Pucharu Polski zdołał ograć drugoligowy KKS Kalisz (3-2).

Dla Rakowa będzie to pierwszy mecz w tej edycji Pucharu Polski, co ma związek z reprezentowaniem kraju w europejskich rozgrywkach. Kilka dni temu Medaliki podzieliły się punktami z Widzewem Łódź (1-1), a także po niezłym występie zremisowały w Lidze Europy ze Sportingiem (1-1).

ŁKS – Raków, historia

Obie drużyny zmierzyły się już w tym sezonie w ramach 8. kolejki Ekstraklasy. Raków wygrał w Częstochowie 1-0 po trafieniu Giannisa Papanikolaou. Po raz ostatni ŁKS ograł ekipę Medalików w 2020 roku, jeszcze przed spadkiem łódzkiej ekipy. Na wyjeździe Raków przegrał wówczas 2-3.

ŁKS – Raków, kursy bukmacherskie

Raków to wyraźny faworyt czwartkowego meczu w Pucharze Polski. Kurs na jego zwycięstwo wynosi najczęściej 1.60. W przypadku ewentualnej wygranej ŁKS-u jest to nawet 5.50. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty STS zakłady bukmacherskie. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać między innymi z atrakcyjnego bonusu.

ŁKS – Raków, przewidywane składy

ŁKS: Bobek, Szeliga, Monsalve, Louveau, Flis, Marciniak, Dankowski, Ramirez, Pirulo, Jurić, Tejan

Raków: Tsiftsis, Racovitan, Kovacević, Rundić, Drachal, Berggren, Lederman, Pestka, Kittel, Cebula, Piasecki

ŁKS – Raków, kto wygra?

ŁKS – Raków, transmisja meczu

Czwartkowy mecz 1/16 finału Pucharu Polski pomiędzy ŁKS-em a Rakowem Częstochowa rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna w polskiej telewizji na antenie Polsat Sport.

