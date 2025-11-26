Liga Mistrzów mecze dzisiaj: transmisja. Gdzie oglądać za darmo? (26.11.2025)

Liga Mistrzów mecze dzisiaj: transmisja
Dzisiaj mecze Ligi Mistrzów można obejrzeć w Canal+ Sport, CANAL+ Extra 1, Canal+ 360 oraz online w serwisie Canal+ Online. Warto odnotować, że dzięki specjalnej promocji od STS możesz uzyskać dostęp do Canal+ Online na 3 miesiące za darmo.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Voucher na 3-miesięczny pakiet Canal+, obejmujący transmisje Ligi Mistrzów, otrzymasz po rejestracji i dokonaniu wpłaty w wysokości 50 zł u bukmachera STS. Standardowy koszt takiego pakietu to ponad 200 zł.
Jak odebrać voucher do Canal+ Online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku).
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną.
- Wpłać minimum 50 zł na konto STS (nie musisz nic obstawiać).
- Poczekaj na kod, który otrzymasz e-mailem lub SMS-em – wykorzystasz go w Canal+ Online.
Gdzie oglądać Ligę Mistrzów za darmo?
TVP pokazuje wybrane mecze Ligi Mistrzów. W środę (26 listopada) w TVP 1 i TVP Sport transmitowany będzie hit: Arsenal – Bayern Monachium. Pozostałe spotkania obejrzysz wyłącznie na kanałach Canal+ oraz w serwisie Canal+ Online.
Liga Mistrzów: mecze dzisiaj (26.11.2025)
Oto pełna lista dzisiejszych spotkań fazy ligowej Ligi Mistrzów:
- 18:45 – FC Kopenhaga – Kairat Ałmaty
- 18:45 – Pafos – Monaco
- 21:00 – Arsenal – Bayern Monachium
- 21:00 – Atlético Madryt – Inter
- 21:00 – Eintracht Frankfurt – Atalanta
- 21:00 – Liverpool – PSV
- 21:00 – Olympiakos – Real Madryt
- 21:00 – PSG – Tottenham
- 21:00 – Sporting – Club Brugge
Dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów obejrzysz w Canal+ Sport, CANAL+ Extra 1, Canal+ 360 oraz online w Canal+ Online. Wyjątkiem jest mecz Arsenal – Bayern, który pokaże TVP 1 i TVP Sport.
Dwa mecze rozpoczną się o 18:45, a wszystkie pozostałe spotkania o 21:00.