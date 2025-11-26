Liga Mistrzów mecze dzisiaj: transmisja. Gdzie oglądać za darmo? (26.11.2025)

18:13, 26. listopada 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Gdzie oglądać dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów? Wszystkie spotkania są dostępne u operatora Canal+. Ponadto jeden mecz będzie transmitowany w TVP.

Kylian Mbappe
Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Liga Mistrzów mecze dzisiaj: transmisja

Dzisiaj mecze Ligi Mistrzów można obejrzeć w Canal+ Sport, CANAL+ Extra 1, Canal+ 360 oraz online w serwisie Canal+ Online. Warto odnotować, że dzięki specjalnej promocji od STS możesz uzyskać dostęp do Canal+ Online na 3 miesiące za darmo.

Canal+ przez 3 miesiące ZA DARMO! Odbieram voucher i oglądam LM!

Voucher na 3-miesięczny pakiet Canal+, obejmujący transmisje Ligi Mistrzów, otrzymasz po rejestracji i dokonaniu wpłaty w wysokości 50 zł u bukmachera STS. Standardowy koszt takiego pakietu to ponad 200 zł.

Jak odebrać voucher do Canal+ Online?

  1. Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku).
  2. Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną.
  3. Wpłać minimum 50 zł na konto STS (nie musisz nic obstawiać).
  4. Poczekaj na kod, który otrzymasz e-mailem lub SMS-em – wykorzystasz go w Canal+ Online.
Odbieram voucher i oglądam LM!

Gdzie oglądać Ligę Mistrzów za darmo?

TVP pokazuje wybrane mecze Ligi Mistrzów. W środę (26 listopada) w TVP 1 i TVP Sport transmitowany będzie hit: Arsenal – Bayern Monachium. Pozostałe spotkania obejrzysz wyłącznie na kanałach Canal+ oraz w serwisie Canal+ Online.

Liga Mistrzów: mecze dzisiaj (26.11.2025)

Oto pełna lista dzisiejszych spotkań fazy ligowej Ligi Mistrzów:

  • 18:45 – FC Kopenhaga – Kairat Ałmaty
  • 18:45 – Pafos – Monaco
  • 21:00 – Arsenal – Bayern Monachium
  • 21:00 – Atlético Madryt – Inter
  • 21:00 – Eintracht Frankfurt – Atalanta
  • 21:00 – Liverpool – PSV
  • 21:00 – Olympiakos – Real Madryt
  • 21:00 – PSG – Tottenham
  • 21:00 – Sporting – Club Brugge
Gdzie oglądać dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów?

Dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów obejrzysz w Canal+ Sport, CANAL+ Extra 1, Canal+ 360 oraz online w Canal+ Online. Wyjątkiem jest mecz Arsenal – Bayern, który pokaże TVP 1 i TVP Sport.

O której godzinie mecze Ligi Mistrzów 26 listopada 2025?

Dwa mecze rozpoczną się o 18:45, a wszystkie pozostałe spotkania o 21:00.