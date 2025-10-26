Legia Warszawa – Lech Poznań: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Starcie ekipy Wojskowych z drużyną Kolejorza to absolutny hit 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Który zespół wygra prestiżowe spotkanie?

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Legia Warszawa – Lech Poznań: gdzie oglądać?

Przed nami polski klasyk w 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy – Legia Warszawa zmierzy się bowiem z Lechem Poznań. Przed tą serią gier ekipa Wojskowych z 15 punktami zajmuje 9. miejsce, natomiast drużyna Kolejorza z 19 oczkami plasuje się na 6. pozycji. Spotkanie przy Łazienkowskiej zapowiada się emocjonująco i może mieć duże znaczenie dla układu ligowej tabeli. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w niedzielę, 26 października o godzinie 20:15. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejsze starcie.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Legia Warszawa – Lech Poznań.

Legia Warszawa – Lech Poznań: transmisja w TV

Hitowy mecz polskiej ligi oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na następujących kanałach – TVP Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K.

Legia Warszawa – Lech Poznań: stream online

Pojedynek między Legią Warszawa a Lechem Poznań rzecz jasna możesz obejrzeć również w internecie – na platformie tvpsport.pl i w serwisie streamingowym CANAL+ online.

