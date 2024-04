Lechia Gdańsk – Polonia Warszawa: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Biało-Zieloni są już o krok od zapewniania sobie bezpośredniego awansu do PKO BP Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek wybrzmi w środę (24 kwietnia) o godzinie 20:30.

PressFocus Na zdjęciu: Camilo Mena i Rifet Kapić

Lechia Gdańsk – Polonia Warszawa, gdzie oglądać?

Lechia Gdańsk w ramach 29. kolejki Fortuna 1 Ligi na Polsat Plus Arenie zmierzy się z Polonią Warszawa. Biało-Zieloni są już o krok od powrotu do PKO BP Ekstraklasy, a bezpośredni awans mogą sobie zapewnić lada moment. Czarne Koszule są natomiast na drugim biegunie – przed tą serią gier mają dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Sprawdź typy na spotkanie Lechia Gdańsk – Polonia Warszawa.

Lechia Gdańsk – Polonia Warszawa, transmisja w TV

Jeśli ktoś lubi oglądać mecze piłki nożnej w tradycyjny sposób, to spotkanie Lechii Gdańsk z Polonią Warszawa będzie dostępne w telewizji. Transmisję z tego pojedynku przeprowadzi kanał Polsat Sport Extra.

Lechia Gdańsk – Polonia Warszawa, transmisja online

Wszystkie spotkania Fortuna 1 Ligi można śledzić w internecie – na platformie streamingowej Polsat Box Go.

Lechia Gdańsk – Polonia Warszawa, sonda

Kto wygra? Lechia 0% Padnie remis 0% Polonia 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Lechia

Padnie remis

Polonia

Lechia Gdańsk – Polonia Warszawa, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego pojedynku są gospodarze. Kursy bukmacherów nikogo nie powinny dziwić, gdyż Lechia Gdańsk to murowany faworyt do awansu, natomiast Polonia Warszawa do ostatniej kolejki będzie walczyła o utrzymanie.

Lechia Gdańsk Polonia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 kwietnia 2024 06:31 .

Gdzie obejrzeć mecz Lechia Gdańsk – Polonia Warszawa? Spotkanie transmitowane będzie na kanale Polsat Sport Extra i w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Lechia Gdańsk – Polonia Warszawa? Pierwszy gwizdek w tym starciu wybrzmi w najbliższą środę (24 kwietnia) o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.