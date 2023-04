Lechia Gdańsk - Cracovia: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Lechia znajduje się w katastrofalnej sytuacji. By marzyć o utrzymaniu potrzebuje punktów w starciu z Pasami. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

PressFocus Na zdjęciu: Michał Rakoczy

Lechia – Cracovia, gdzie oglądać

Widmo spadku coraz wyraźniej spogląda w oczy Lechii Gdańsk. Trudno się jednak dziwić, że zespół zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. W czterech ostatnich kolejkach Biało-zieloni uzbierali zaledwie jeden punkt. By mieć nadzieję na utrzymanie, Lechia musi pokonać u siebie Cracovię. To jednak nie będzie łatwe, bo Pasy pokazały się ostatnio z dobrej strony z Radomiakiem (3:0), mimo że dwa ostatnie gole padły już w samej końcówce, gdy radomianie grali w osłabieniu.

Lechia – Cracovia, transmisja na żywo w TV

Spotkanie w ramach 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy obejrzysz na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Lechia – Cracovia, transmisja online

Mecz PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 49 zł. W przeciągu trzech miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 30 złotych!

Lechia – Cracovia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się wyrównanego starcia, bez wyraźnego faworyta.

Polsat Plus Arena Gdansk Ekstraklasa Lechia Gdańsk Cracovia 2.70 3.25 2.83 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 kwietnia 2023 08:32 .

